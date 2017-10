Koldo Álvarez valora positivament el PreMundial dels quatre punts

La fase dels quatre punts i a punt d’igualar o superar la del PreMundial 2006. La selecció, amb una victòria sobre Hongria amb un gol de Marc Rebés i un empat contra Illes Fèroe, tanca el PreMundial 2018 amb quatre punts, però finalitzant en última posició del grup B. El seleccionador Koldo Álvarez De Eulate va fer balanç i no va escatimar elogis. “La valoració és positiva des d’un punt de vista de resultats ja que hem tornat a sumar i és molt important per a nosaltres”, va assegurar el tècnic, que va tenir un petit retret. “Esperàvem ser molt més competitius en alguns partits, en especial, amb els que hem jugat fora de casa”.

La selecció ha plantat cara a l’Estadi Nacional a seleccions com Suïssa i també Portugal. “Ha estat conseqüència de les coses que fem bé i ens ha permès créixer com a equip. A més a més, l’entrada dels joves jugadors ens ha aportat una barreja de veterania i joventut i ha estat un dels punts més positius”. Com a locals, la selecció ha mostrat un alt nivell. “A casa hem estat un equip molt complet i molt difícil de guanyar. L’equip ha demostrat que, tot i les dificultats, va donar bones versions. Hem estat capaços de fer coses ben fetes tant a nivell ofensiu com defensiu. A casa hem explotat al màxim les nostres virtuts i a fora no tant”.

El seleccionador també va parlar sobre la Nations League. “Tenim una opció molt bona perquè ens ajudarà a aprendre i a competir. És una competició nova que no dona espais per a amistosos. Ens servirà per agafar experiència”. Sobre la continuïtat dels veterans com Ilde Lima o Marcio Vieira, Koldo està satisfet. “Amb Marc Pujol també han de durar molt de temps”, va sentenciar.