“La boxa és un esport en auge un altre cop; els gimnasos estan plens”

Entrevista a Javier Castillejo, exboxejador espanyol

Javier Castillejo és el boxejador espanyol més llorejat de la història. Té vuit títols de campió del món i dissabte impartirà un seminari que inclourà un entrenament tècnic al nou centre de boxa d’Escaldes-Engordany, First Round. El Lince de Parla, com és conegut, té 49 anys, es va retirar fa set anys i ara regenta el seu propi gimnàs a Parla (Madrid).

Com va sorgir la possibilitat de fer un seminari al nou gimnàs del país, First Round?

El seu responsable, David Codina, es va posar en contacte amb mi per Facebook i, com que sap que faig seminaris pertot arreu, ens vam posar d’acord ben ràpid per anar a Andorra i oferir aquest seminari tècnic de boxa. No he anat mai a Andorra i la veritat és que tinc moltes ganes de conèixer aquest país.

Què li sembla la iniciativa de David Codina, responsable de First Round, de crear un gimnàs per entrenar boxa?

És una idea fenomenal perquè la boxa està en auge, els gimnasos estan plens de gent que la practiquen i hi ha molta gent que en fa com a esport, sense comptar la competició. Es tracta d’un esport important, molt seriós a tots els nivells, un esport molt anaeròbic. Té molt de coordinació. I em sembla molt bé que Andorra comenci a fer una mica de boxa.

Quins són els principals temes que es tractaran en el seminari que oferirà dissabte?

En principi faré una petita xerrada i després explicaré el treball que farem en l’escola de boxa, és a dir posició, defensa, contracop..., les diferents distàncies de la boxa. Farem un escalfament específic i també hi haurà firma d’autògrafs i fotografies. Passarem un dia agradable.

Quina és la salut de la boxa a Espanya?

Fenomenal. La televisió ara té un canal que aposta per la boxa i obté rècords d’audiència. Hi ha moltes vetllades i hi ha lluitadors que aconsegueixen títols i d’altres que estan a les portes d’aconseguir-los. Està creixent i espero que duri molt de temps.

A què es deu aquest creixement, vist que la boxa va passar per moments complicats?

Va per èpoques. Depèn dels polítics i dels que manen a la televisió. Ells són molt importants perquè si no aposten per l’esport no es veu i no en parla ningú. De moment, és cert que la boxa passa per un bon moment.

Una persona que faci boxa pot viure exclusivament d’aquest esport?

És molt complicat. És clar que si ets campió, sí. Ara, de moment, sense ajuda és difícil.

Té un gimnàs a Parla i continua vinculat a la boxa... Com és vist, aquest esport?

Ara la gent s’està adonant que es tracta d’un esport seriós i important i que és respectuós, tot i la duresa. És un esport desconegut i la gent adquireix coneixements d’un dels esports més antics en els Jocs Olímpics.

La demostració que està en auge és que la seva biografia, Asalto al cielo, ja suma tres edicions...

La veritat és que al tercer mes ja va sortir la segona edició i ja anem per la tercera. És molt bo que la gent conegui la meva vida i la boxa. Estem molt contents.

És el boxejador més llorejat de la història a Espanya. Per a quan un Javier Castillejo d’aquesta època?

No m’agrada comparar, però crec que tot depèn de les ajudes, de la premsa i que els boxejadors d’aquí no hagin de sortir fora per fer combats. A fora és més complicat perquè ho tens tot en contra. Seria interessant tenir campions que defensessin el seu títol a casa.

Quin principal consell donaria a algú que comença a fer boxa?

L’única forma d’aconseguir el somni és disciplina, constància i treball, i seguir treballant perquè els somnis es poden fer realitat a còpia de sacrifici. És un esport dur, és clar que sí, però n’hi ha d’altres de més durs.