La FAB celebra que el bàsquet 3x3 sigui nou esport olímpic

El bàsquet 3x3, la gran aposta de la Federació Andorrana de Bàsquet (FAB), serà olímpic a Tòquio 2020. Per tant, el Mundial de Nantes, amb presència de l’equip masculí andorrà i que comença dissabte, serà una de les primeres competicions oficials després d’anunciar-se el reconeixement del bàsquet 3x3 com a esport olímpic. El president de la FAB, Manel Fernàndez, va celebrar-ho en la roda de premsa de presentació de la FIBA 3x3 Europe Cup, que es disputa del 24 al 25 de juny a la plaça Coprínceps d’Escaldes-Engordany. “Tothom ho esperava. És una notícia molt bona per al bàsquet 3x3 i ja ha vingut per quedar-se”, va assegurar el màxim mandatari de l’ens, que va parlar de la dificultat de poder classificar la selecció per a la cita olímpica del 2020. “S’ha posat molt complicat perquè només hi haurà vuit equips masculins i vuit de femenins. Això sí, en repercussió el bàsquet 3x3 millora moltíssim i ara treballarem per tenir més suport econòmic.”

El Preeuropeu, que es disputarà per segon any consecutiu, tindrà quatre pistes mòbils: dues al parc dels Turons, una a Illa Carlemany i una a la plaça Coprínceps –que disposarà d’una graderia per a 450 persones–. Hi competiran dinou seleccions amb la presència d’Andorra en nois i en noies. “Volem estar tan amunt com sigui possible. Sabem que és complicat, però tenim la mateixa il·lusió que l’any passat”, va dir Fernández, que enguany tindrà el suport de Vall Banc.

FOTO: V. D.