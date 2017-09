La federació repeteix equip al Trial de les nacions de Baiona

La Federació Motociclista d’Andorra (FMA) torna a apostar pel mateix equip per disputar una nova edició del Trial de les nacions, que enguany té lloc en categoria masculina el 24 de setembre a Baiona (Galícia). L’equip estarà format per Xavi Casas, Miquel Font i Quim Arimany i tindrà, novament, com a director d’equip Xavi Crespo i Jordi Nicolau i Sergi Palau de motxillers. “Som tres pilots que ens coneixem bé. Quant a resultats, a Isola 2000 vam ser dotzens i ara anem a Baiona amb la intenció de millorar el resultat”, va assegurar el pilot Xavi Casas. L’altre company d’equip, Miquel Font, és el tercer any que competeix amb l’equip nacional. “Em fa especial il·lusió representar el meu país i també fa patxoca competir amb la gent amb qui t’entrenes tot l’any.” El Trial de les nacions tindrà quinze zones d’un recorregut urbà a la bonica població gallega.