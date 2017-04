La festa del bàsquet base modest

El TIM Andorra, una festa del bàsquet formatiu, va néixer fa deu anys amb només set equips i arriba enguany a la desena edició amb un total de 176 equips, que jugaran a bàsquet en dotze instal·lacions esportives del país i en 22 pistes de joc. Per tant, 352 partits pels 287 de l’edició anterior. A més a més, per cinquena temporada consecutiva està reconegut oficialment per la FIBA. L’inici es viurà demà en les categories premini, mini, preinfantil i infantil, i el 2 i 4 de juny serà el torn de la categoria infantil, de nou, i la cadet. És la festa del bàsquet base de clubs modestos, en què també participen jugadors del BC MoraBanc i del BC Escaldes.

Aquest torneig ja fa deu anys que és un dels referents en formació i aquest curs tindrà novetats, com l’acta electrònica, i hi serà present un exàrbitre portuguès, Rui Valente, que visitarà per primer cop el país per fer tasques d’instructor per a un programa de desenvolupament d’arbitratge anomenat Scott Project. A banda, dissabte a les quatre de la tarda tindrà lloc una desfilada dels equips a l’Estadi Nacional.

En total, el TIM Andorra 2017 comportarà més de 4.000 pernoctacions i demostra, una vegada i una altra, la seva gran consolidació. Els clubs participants el lloen i quan arriben aquestes dates, els nens i nenes que hi competeixen l’esperen amb candeletes. “És un torneig gegant. És un luxe per a nosaltres prendre-hi part i és un megaluxe que sigui aquí, a casa. En total nosaltres hi participem amb vuit equips, un centenar de jugadors andorrans, que poden enfrontar-se amb nens i nenes de gran nivell a cinc minuts de casa seva”, va assegurar el director tècnic de la Federació Andorrana de Bàsquet (FAB), Jaume Tomàs.

El TIM està lluny de clubs grans com l’FC Barcelona o el Joventut de Badalona, perquè la seva aposta és més pels clubs modestos de Catalunya i de la resta d’Espanya. “Quan es tenen, la majoria de les coses es veuen normals, però el dia que no ho tinguem ens recordarem de tot això.” La FAB col·labora amb l’empresa MATE, l’organitzadora del TIM. “És un torneig reconegut per la FIBA i només n’hi ha vuit en tot Europa en U14...”

El coordinador esportiu de la secció de bàsquet del Club Natació Terrassa, Vicente Gómez, ja és un dels habituals al TIM Andorra. Aquest any visita el Principat i serà en totes les categories. “Nosaltres el tenim bastant estipulat, ja que en qualitat i preu està molt bé. A més a més, l’entorn d’Andorra ens dona moltes facilitats per moure’ns amunt i avall. Els nanos s’hi troben a gust i és un torneig molt ben organitzat i molt dinàmic.” El CN Terrassa hi participa quasi des del començament. “Al principi de tot aquest torneig ja transmetia bones sensacions. El boca-orella ha fet que anés creixent. Els que hi anem repetim i després portem més equips.”

En el TIM no hi ha diferències de nivell i els equips poden gaudir del bàsquet sense rebre resultats amb marcadors contundents. “La gent espera la cita i la d’aquest pont és una sortida que els pares i els nens tenen marcada. De fet, als infantils, quan pugen de categoria, els hem de buscar una alternativa perquè els agrada venir aquí, ja que se senten com professionals durant tres dies. Els nens i nenes sempre diuen que és la vida perfecta per a ells.”

Des de fa anys que tampoc no hi falta Edu Villagrasa, que és entrenador en les categories inferiors del Corbera de Llobregat i coordinador de la base del CB Castellbisbal. “Té moltes coses, el TIM Andorra, entre les quals una oferta competitiva molt correcta, es fa bon bàsquet i l’ambient és molt maco, en un entorn ideal a tots els nivells. És una garantia d’èxit portar els nostres equips aquí.” És un no parar de partits de bàsquet i un cap de setmana amb l’únic protagonisme de l’esport de la cistella. “Els nens es munten la seva història dins del club i pensen que quan estiguin en una categoria en concret aniran a Andorra per ser internacionals i per socialitzar-se amb els altres.” I quin és el secret? “És molt important entendre que encara que no hi hagi el Barça o la Penya també es pot fer bàsquet de nivell. El TIM ofereix un nivell de bàsquet molt correcte i no fa falta buscar cap estrella, perquè aquestes només estan al cel. Per tant, s’ha de tocar de peus a terra perquè és una festa del bàsquet en què tothom pot participar.”

Iván Guzmán, el coordinador de la base de La Salle Bonanova i que tampoc hi falta des de fa anys, té clar quin és l’èxit del TIM Pirineus: “Està molt ben organitzat i, a més a més, Andorra és un bon lloc per fer-lo perquè té bones instal·lacions i és a prop de casa.” El TIM també tindrà un club de Tenerife, el Tacoronte, i el curs vinent aspira, amb l’onzena edició, a tornar a superar-se.