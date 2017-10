La història continua sent història. Ho van tenir a tocar, però es van quedar sense igualar o superar la fita de la selecció que va disputar el Premundial 2006. El combinat, dirigit per Koldo Álvarez de Eulate, va finalitzar últim del grup B de la fase de classificació per al Mundial 2018 amb quatre punts sumats –una victòria contra Hongria i un empat contra les illes Fèroe– després de perdre en l’últim partit del Premundial a Riga, contra Letònia. Aquesta vegada, els petits detalls –que es van convertir en grans– van marcar, novament, la diferència entre uns i altres. Andorra va perdre per 4 a 0 contra la selecció letona, que va assolir la seva segona victòria –totes dues contra els andorrans– i salva la desfeta. La fita del Premundial 2006 continua sumant valor a mesura que passen els anys. Això sí, aquesta selecció –amb alguns jugadors encara internacionals sub-21– són els que més s’hi han acostat i marquen el camí cap a properes cites. Aquest Premundial serà un punt d’inflexió? S’espera que sí.

Els jugadors andorrans tenien marcat aquest partit al calendari, com també el de les illes Fèroe, però Letònia ben aviat va marcar territori amb molt de toc i intensitat davant d’una Andorra molt ben posicionada i de molta solidesa defensiva, fins que al minut 11 va arribar la primera ocasió de Letònia, que va significar el primer gol del partit. Glebs Kluskins va fer una centrada per la banda dreta i el jove davanter Davis Ikaunieks va rematar de cap entre Ilde Lima i Emili García per superar el porter José Antonio. La reacció andorrana va ser immediata. Cop de geni dels de Koldo Álvarez. Una centrada de Ludo per la dreta la va rematar desviada per sobre del travesser l’incombustible Ilde Lima. Un minut després, Marc Rebés es va inventar una passada espectacular a l’espai lliure cap a Jordi Aláez, però el jove extrem de l’FC Andorra, tot sol davant el porter Andris Vanins, va enviar per sobre del travesser. Va buscar més la potència que la col·locació i va fallar el gol que hauria suposat l’empat.

El cop de geni d’Andorra va tenir continuïtat amb una centrada de Ludo per la dreta, que Jordi Aláez va intentar rematar amb l’esperó, però no va tocar la pilota. A partir de llavors es va complir la màxima del futbol: qui perdona ho acaba pagant i, al minut 18, una centrada d’Aleksandrs Solovjovs des de l’esquerra la va convertir en gol al segon pal Valerijs Sabala. L’error defensiu va ser en cadena. Primer des del lateral per permetre la centrada i després de dos dels centrals Ilde Lima i Max Llovera per no refusar la pilota. Abans del descans, José Antonio va evitar el 3 a 0 en refusar un xut de Davis Ikaunieks.

A la represa, Andorra va intentar escurçar diferències en el marcador, però a partir del 3 a 0 al minut 58 obra de Sabala va abaixar els braços de manera incomprensible. Tres minuts després, Igors Tarasovs va marcar el 4 a 0 en rematar una centrada de Kluskins. Per acabar-ho d’adobar, l’àrbitre danès va anul·lar un gol d’Emili García i Andorra continua sense superar els cinc punts del Premundial 2006 i es queda amb quatre. La millor fase dels últims anys, és clar.

Koldo: “Hem abaixat els braços amb el segon gol”

Decebut. S’esperava, com molts altres, molt més d’aquest partit. 4 a 0 contra Letònia i amb els dos primers gols força evitables. “De content no n’estic, és evident. El partit el marca l’encert anotador de Letònia. Quan han marcat el 2 a 0 nosaltres hem abaixat molt els braços i no hem sabut reaccionar. Un dels pitjors partits de la fase”, va assegurar, que va buscar un perquè a aquesta derrota. “L’esforç que vam fer contra Portugal i l’estat del camp no han ajudat a estar millor.” També va lloar Letònia: “És una selecció en un procés de canvi que està provant coses i li està sortint bé. Els seus davanters, Sabala i Ikaunieks, ens han fet molt de mal.” A Koldo li van preguntar sobre el procés català i va dir, sense aprofundir gaire, que “la violència no m’agrada”.

FOTO: futbola federacija