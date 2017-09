La Lliga catalana ACB, tot un repte

Dos partits i dues victòries al Circuito Movistar de la Lliga Endesa. Aquest és el balanç del nou projecte del Bàsquet Club MoraBanc, que encara està de rodatge i té dues baixes de dos internacionals que disputen l’Eurobasket. L’equip dirigit per Joan Peñarroya buscarà demà (20 hores) l’accés a la final de la Lliga catalana ACB i jugar així contra l’FC Barcelona Lassa el 27 de novembre. Els andorrans s’enfronten, a Sant Julià de Vilatorta, amb un renovat Divina Seguros Joventut de Badalona, que encara no ha jugat cap partit de preparació aquesta pretemporada. “L’equip cada dia va a millor i hi arribem amb un bon nivell. Volem demostrar que volem guanyar”, va dir l’escorta txec del BC MoraBanc, David Jelínek, que en el Circuito Movistar va arrossegar molèsties en un dit del peu.

L’escorta andorrà Guille Colom, un dels millors a Moralzarzal, té clar que encara estan de preparació: “Estem de rodatge, però és evident que vam fer un bon Circuito Movistar i contra el Joventut volem demostrar l’equip que volem ser.” El base madrileny Jaime Fernández jugarà per primer cop aquesta competició: “Hi anem amb molta il·lusió i ganes.”

Eslovènia, amb Jaka Blazic, supera França

Eslovènia, la selecció on juga un dels fitxatges del BC MoraBanc, Jaka Blazic, continua amb els seus espectaculars resultats i ahir es va imposar per 95 a 78 a la potent selecció francesa. L’escorta eslovè va anotar 7 punts en els 12 minuts que li va donar Igor Kokoskov, amb un rebot i 4 de valoració. Per la seva banda, Polònia, on milita el pivot Przemek Karnowski, va perdre ahir contra Grècia per 95 a 77, amb 7 punts en 14 minuts jugats del center, 1 rebot i 4 de valoració. L’ex-MoraBanc Georgios Bogris no va jugar.