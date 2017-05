La quarta seguida i onze en total

Ni amb una Lliga Grup Sant Eloi de tres voltes ni amb un inici de competició dubitatiu no poden amb el Don Denis FC Santa Coloma. Quarta Lliga consecutiva, i en sumen onze en total. El projecte colomenc, liderat des de la banqueta per Richard Imbernón i també amb jugadors de molta experiència, com Ilde Lima, el campió del món i d’Europa Joan Capdevila i el davanter Iban Parra, només necessitava sumar un punt per tornar a conquerir el títol, i en va aconseguir tres en vèncer per 1 a 3 la UE Santa Coloma en un partit que es repetirà en la final de la Copa Constitució, el 28 de maig.

Els de Richard Imbernón van anar per feina en una primera part trepidant que va començar amb un gol de Chus Sosa al minut 7. Dos minuts després, Juanfer Laín va situar el 0 a 2 i, entre tant moviment golejador, al minut 17 Juli Sánchez va escurçar diferències. Set minuts després, Xaime Conde va tancar el triomf final. En la segona part, la UE Santa Coloma, que es garanteix anar a l’Europa League faci el que faci en la final de Copa Constitució, no va posar nerviós el campió. Una Lliga més, i ja en van onze.

En l’altre partit, l’FC Lusitans continua somiant amb l’Europa League en vèncer per 1 a 0 el Tic Tapa UE Sant Julià amb un gol de Gastao. Els lauredians van fallar un penal que va aturar Jesús Coca a Isaac Padilla.

En el play-off pel descens, l’FC Ordino va empatar a punts amb l’FC Encamp en vèncer per 2 a 1, però els encampadans juguen l’últim partit contra el CE Jenlai, que fa uns quants partits que es presenta amb deu jugadors. Tot i així, ahir es van imposar per 2 a 1 a la UE Engordany.