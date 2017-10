La reacció en estat ‘de construcció’

No rutllen i la dinàmica negativa comença a alimentar l’ansietat, que és el pitjor per afrontar els partits. Una única victòria en els set partits disputats en l’inici de curs oficial comptant la Lliga ACB i l’EuroCup. El Bàsquet Club MoraBanc, com Joan Peñarroya ho defineix, està en fase de construcció, però no volen allargar molt més aquesta mala ratxa de resultats. Contra el Tecnyconta Saragossa les sensacions deixades no van ser les millors. Els aragonesos van deixar nus els andorrans amb totes les vergonyes fora i avui a les 20.30 hores, el BC MoraBanc Andorra té a la seva disposició un nou partit per recuperar les coses positives mostrades contra l’Herbalife Gran Canària i soterrar les que van deixar veure a Saragossa. Els de Joan Peñarroya visiten a la tercera jornada de l’EuroCup el Cedevita Zagreb al Dom Sportova. Els de Jure Zdovc –exbase eslovè, però que va ser internacional per l’extinta Iugoslàvia i va guanyar la medalla d’or i després per al seu país– encara no coneixen la victòria en aquesta EuroCup en perdre per marcadors ajustats contra el Fiat Torí i el Darussafaka Istanbul. A l’ABA League, la lliga de l’Adriàtic, es va imposar diumenge a l’Estrella Roja, equip de l’Eurolliga que va vèncer divendres passat a l’FC Barcelona Lassa. El Cedevita Zagreb, exequip de John Shurna, té un roster amb molts jugadors nord-americans i joves talents del bàsquet serbi. El base nord-americà Will Cherry aporta talent i velocitat, Kevin Murphy té un joc explosiu i de molt u contra u. Filip Kruslin està més que consolidat al joc exterior de l’equip i Dzanan Musa té l’NBA molt a tocar. És conegut com l’altre Luka Doncic i és tot talent. També destaca el base experimentat ex-FC Barcelona, Roko Leni Ukic i l’ala pivot, ex-Panathinaikos i CSKA Moscou, Demetris Nichols. “És una pista molt difícil i juguem contra un equip molt sòlid i contrastat a l’EuroCup. Un equip que combina jugadors dels Balcans amb nord-americans. Han fet un inici irregular, però sempre han competit en tots els partits. Nosaltres haurem de fer millor les coses per treure’n alguna cosa positiva”, va assegurar el tècnic del BC MoraBanc, Joan Peñarroya, que té el dubte del lesionat Andrew Albicy. “Viatja, però és molt improbable que pugui jugar”. El base francès té un esquinç de turmell que es va fer durant el partit contra el Tecnyconta Saragossa.

Després de la derrota en territori aragonès, Joan Peñarroya té clar que tot s’ha de pair i que costa. “És clar que costa. És el que toca i és el que hi ha. El millor per treure aquesta sensació que tenim és fer un bon partit a Zagreb”.

L’ala pivot nord-americà John Shurna torna a una pista on va jugar el curs passat. El jugador encara no ha aconseguit trobar la seva millor versió a la pista. “Els dos equips arribem en una situació molt similar a Europa, sense haver guanyat encara cap partit. Per tant, serà una bona oportunitat. Això sí, el partit no serà fàcil”, va indicar John Shurna, que espera començar a construir més victòries que no pas tantes derrotes.