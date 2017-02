La segona cita del FWT al Baser Negre

El Freeride World Tour (FWT) va obrir el teló ahir a la Serra de Balma coneguda en el món del freeride com a El Jardí d’Smoothy en honor a un salt espectacular que va realitzar al 2015 Sam Smoothy i també coneguda com La Gómez. Aquesta primera prova del millor circuit del món de l’esquí i surf de neu fora pista va canviar d’escenari a última hora del matí d’ahir ja que estava destinada a realitzar-se al Baser Negre, “el lloc ideal i que no té res a envejar a altres llocs del circuit del FWT”, tal com va dir l’andorrà Dani Fornell. Les condicions de neu van provocar un canvi de plans de l’organització i aquesta primera de les dues proves previstes al país es va fer ahir i avui està prevista, si les previsions no canvien, la prova prevista a Chamonix traslladada a Vallnord-Arcalís, que es disputarà a partir de les 10 hores al Baser Negre i ho farà sense la participació de l’andorrà Dani Fornell, que no va aconseguir wild card després de finalitzar en 22a posició.

A la prova d’ahir, tercer any consecutiu que Vallnord-Arcalís rep el Freeride World Tour (FWT), va enlluernar en esquí i en categoria masculina el nord-americà Drew Tabke. El rider de 32 anys va realitzar una actuació que va apropar-se a la perfecció en totalitzar 95 punts. El segon classificat va ser el suec Kristofer Turdell amb 91,33 punts i el tercer classificat va ser tota una sorpresa i no pas per les seves grans qualitats. El rider de la Vall d’Aran, Aymar Navarro, que va competir amb una wild card, va finalitzar en tercera posició amb 89 punts. El català va triar una línia espectacular que ningú més es va atrevir a realitzar i que tenia un gran salt de 10 metres que va deixar a jutges, rivals i públic bocabadats. El seu històric tercer lloc –el primer podi d’un rider espanyol al FWT– el situa com el millor rider que hi ha hagut mai. “En un principi no tenia pensat fer aquest salt, però quan he vist que era factible m’he llançat amb confiança. Una vegada l’he planxat i he sortit a fons m’ha sortit un crit molt gran i no m’ho podia creure”, va assegurar Aymar Navarro, que en una prova anterior a Vallnord-Arcalís va patir una forta caiguda i es va poder treure l’espina.

En categoria femenina, es va imposar la italiana Arianna Tricomi, que va sorprendre amb una baixada neta i tècnica per sumar 76,66 punts. La segona va ser la nord-americana Jacyln Paaso amb 72 punts i la tercera la canadenca Kylie Sivell amb 70. En surf de neu i en categoria masculina, el triomf va ser per al nord-americà Sammy Luebke que va dominar amb una èpica baixada. Com a segon va acabar l’austríac Thomas Feurstein i el tercer l’altre nord-americà, Ralph Backstrom. En noies va vèncer la suïssa Anne-Flore Marxer seguida per l’alemanya Nicola Thost i la finlandesa Mikaela Hollsten.

Dani Fornell torna a assaborir l’elit, però acaba 22è

Qui no arrisca no pisca i Dani Fornell sempre pensa a arriscar. Va sortir l’últim de la prova d’esquí. Gràcies a una ‘wild card‘ va poder tornar a competir a l’elit i a casa seva, les muntanyes que ell coneix a la perfecció. Tot i així, el ‘rider’ andorrà va finalitzar en 22a posició amb 39,33 punts. Dani Fornell va caure en el primer salt i després va decidir continuar, però la primera caiguda li va passar factura. El World Qualifier és el seu gran objectiu i això ho té clar. “Són ‘gajes del oficio’, com diuen en castellà. Era un salt potent el que esperava fer i molt gran. Han passat tres persones abans que jo i una d’aquestes ha caigut. El terreny de la recepció estava bastant pla i m’ha dificultat bastant les coses. He intentat aguantar la pressió, però he caigut i he fet una tombarella. Per sort no he perdut el material i he continuat. Això sí, no era qüestió d’arriscar més perquè ja ho tenia tot fet amb la caiguda. Tenia clara la meva línia i he fet exactament el que volia. Estic molt satisfet”, va indicar el surfista de neu andorrà, que va parlar del seu gran objectiu. “Qualifier i ja està. Aquest ha estat un bon entrenament per ficar-me al límit i jugar amb els millors. A finals de febrer i inicis de març em tocarà competir a Eslovènia en una prova del Qualifier”, va sentenciar Dani Fornell, que no va patir cap lesió en la caiguda.