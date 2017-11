La Skimo10, la gran novetat

Ja hi ha calendari de la Copa d’Andorra d’esquí de muntanya, que enguany arriba a la setzena edició, amb un total de nou proves i una gran novetat: la Skimo10 amb inici a Grau Roig i arribada a Arcalís. Una prova més tècnica que la Skimo6, que en la tercera edició continuarà puntuant per a la Copa d’Andorra.

La Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM) va publicar ahir el calendari d’aquesta nova edició de la Copa d’Andorra. La primera prova es disputarà el 9 de desembre amb una clàssica del calendari, la Nocturna Pas de la Casa organitzada pel Club Pirinenc Andorrà (CPA). La Nocturna continuarà sent una vertical.

La segona prova que puntuarà per a la Copa d’Andorra serà la 3 Fronteres MoraBanc Dynafit que passa a ser vertical després que l’any passat fos una cursa individual. La 3 Fronteres es disputarà el 31 de desembre i està organitzada per l’Esquí Club Pas de la Casa-Grau Roig (ECPCGR). La tercera i quarta serà la Font Blanca individual i vertical. La primera el 27 de gener i la segona un dia després. El 10 de febrer serà el torn de la Cronoescalada Nocturna Grandvalira, la prova vertical organitzada pel Soldeu Esquí Club (SEC). El 24 i 25 de febrer s’organitzarà la Skimo6 amb inici a la Rabassa fins a Grau Roig i al dia següent la gran novetat d’aquest calendari de la Copa d’Andorra, la Skimo10. El 31 de març es farà l’ECOA Skimo Race per equips i es tancarà aquesta Copa d’Andorra amb la Travessa Ransol-la Serrera l’1 d’abril i també la cursa per equips organitzada pel SEC.

Per la Copa d’Andorra es tindran en compte els resultats de cinc proves, i s’eliminaran els pitjors resultats.

La FEDME considera la baixa de Laura Orgué “important”

El fitxatge de Laura Orgué per part de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) per entrenar l’esquiadora de fons Carola Vila ha deixat coix l’equip espanyol d’esquí de muntanya que dirigeix Oriol Duixans. Laura Orgué va fer podi a l’última Font Blanca, però no va tenir una bona temporada ja que es va trencar el peroné i a més als Campionats del Món va tenir problemes físics. “La seva baixa ens afecta. Va ser campiona del món en vertical i és una baixa molt important. A mi m’ho va dir abans de l’estiu ja que la seva vida laboral no li quadrava amb l’alta competició”, va assegurar el seleccionador d’esquí de muntanya de FEDME, Oriol Duixans.