La sub-19 pateix una estrena dolorosa contra França

La selecció d’Andorra sub-19 va tastar la dura realitat a l’inici del PreEuropeu que es disputa a Ugljevik (Bòsnia i Hercegovina) en perdre per 7 a 0 a l’estrena contra la potent selecció francesa. Els de Jesús Julián Lucendo ja van rebre un 4 a 0 a la primera part amb dos gols del davanter de l’Olympique de Lió, Myziane Maolida –pel qual el FC Barcelona està interessat–, un del migcampista del Borussia Moenchengladbach, Mickäel Cuisance, i un altre del davanter del Nantes, Thody Elie Youan. A la represa, la sub-19 francesa que entrena l’ex extrem francès Bernard Diomède (ex Auxerre i ex Liverpool, entre d’altres) va sentenciar al segon temps amb tres gols més. Un del davanter de l’AS Mònaco, Moussa Sylla, un altre de Youan, que en va fer dos com Maolida, i el definitiu del defensa central del Borussia Dortmund, Dan-Axel Zagadou, que va arribar a la Bundesliga procedent del París Saint-Germain i que el FC Barcelona té a la llista. En l’altre partit del grup 11, Bòsnia i Hercegovina va vèncer per 1 a 0 a Geòrgia amb gol de Jusuf Gazibegović (Salzburg).