La sub-21 enceta un nou Preeuropeu visitant Letònia

Amb l’objectiu ambiciós de tornar a puntuar. La selecció sub-21 comença dissabte un nou Preeuropeu, i ho farà a Jelgava per jugar contra Letònia. Els de Justo Ruiz, amb una convocatòria on hi ha tres internacionals que juguen demà amb l’absoluta contra Hongria, Àlex Martínez, Max Llovera i Jordi Aláez, s’enfronten a una Letònia que és una de les seleccions més febles amb un grup amb Anglaterra, Holanda, Escòcia i Ucraïna. “Nosaltres anem amb el clar objectiu de puntuar o de provar d’intentar guanyar un partit. Anirem a plantar cara a Letònia”, va dir el seleccionador sub-21, Justo Ruiz, que també va convocar el jove porter en edat cadet Iker Álvarez de Eulate, fill del seleccionador absolut i que juga amb el Gimnàstic de Manresa.

El migcampista de l’FC Santa Coloma Àlex Villagrasa també va parlar d’on han de ser més forts per buscar sorprendre Letònia. “No inventarem res. Tenim clar el que hem de fer i hem d’estar seriosos al darrere, utilitzar bé el contracop i ser bons en l’estratègia”, va dir el migcampista colomenc.

També torna a la sub-21 el davanter de l’FC Andorra Aaron Sánchez, després de recuperar-se d’una greu lesió que l’ha deixat pràcticament en blanc aquesta temporada.