“La temporada ha estat bona i ja hi ha alguns equips interessats”

Entrevista amb Quino Colom, jugador de l’Unics Kazan

Quino Colom tanca la segona temporada a l’Unics Kazan de la VTB United League i la primera havent complert tot un somni, és a dir jugar l’Eurolliga. El base andorrà, de 28 anys i amb un any més de contracte amb el club de Kazan, va ser el líder en assistències de la competició domèstica amb 8,4, al davant de Stefan Markovic i Milos Teodosic.

Primera temporada que pot jugar l’Eurolliga, un dels seus somnis, i amb bons números individuals –11,3 punts en 26,48 per partit amb 3,9 rebots, 5,7 assistències i 15,1 de valoració–. Més no es pot demanar...

Individualment l’estrena a l’Eurolliga, contra els millors equips d’Europa, ha estat bastant bona però a l’equip hem patit bastant perquè hem tingut algunes lesions i a l’Eurolliga, la millor Lliga d’Europa, passa factura perquè hi ha molt nivell. Jo en faig una valoració molt positiva.

Ha pogut complir un somni, jugant l’Eurolliga...

Ho buscava des de feia anys. Estic molt content d’haver-lo pogut complir i espero que pugui continuar moltes temporades més perquè m’he trobat molt a gust sent un dels bases més destacats de l’Eurolliga.

A l’Unics Kazan, que ha acabat penúltim de l’Eurolliga amb 8 partits guanyats i 22 de perduts, se li ha fet llarga aquesta competició?

El problema més gros que tenim nosaltres són els desplaçaments, perquè hem de fer viatges de vuit o nou hores, i això afecta les cames. Alguns jugadors molt importants s’han lesionat i hem hagut de jugar més minuts del compte, amb més derrotes de les previstes, i es fa molt llarg, però el balanç és positiu i m’he trobat molt bé en molts partits.

Quina sensació ha quedat al club després d’aquesta temporada, en què han acabat penúltims a l’Eurolliga i també van perdre en els quarts de final del play-off pel títol contra el Loko Kuban?

Crec que ha quedat la sensació que per jugar aquesta Eurolliga, que és la més dura de la història, has de tenir un equip molt complet. Nosaltres, amb els cinc o sis jugadors principals no patíem, però a l’hora de fer canvis ens hem adonat que ens faltava una mica de fons d’armari. Per jugar dues competicions s’ha de ser molt més sòlid en equip. El club se n’ha adonat i esperem que ho millori de cara a la temporada vinent.

Li queda un any més de contracte amb l’Unics. Després d’aquesta bona temporada que ha fet ja han parlat de renovació o ha rebut ofertes d’altres clubs?

La temporada ha estat bona i ja hi ha alguns equips interessats, però s’ha d’estudiar tot. Jo tinc contracte amb l’Unics Kazan i només penso en això.

Es presenta un estiu tranquil?

Pot haver-hi algun moviment, però estic molt a gust a Kazan. Em respecten molt i la idea inicial serà quedar-m’hi per complir l’any de contracte, perquè compten amb mi.

A l’ACB hi ha un dels grans que està en crisi, el Barça Lassa, i últimament el seu nom sona bastant per allà. Què n’opina?

Sempre és bo que se’n parli perquè vol dir que es fa bé la feina. Imagino que ells voldran canviar molt l’equip, perquè han tingut un any molt dolent. Si un equip com aquest té un interès real per un jugador, no és un problema tenir contracte o no. Això sí, hi han de tenir molt interès i el jugador en qüestió hi ha de voler anar. Tot i així, això és una mica de ciència-ficció.

Ha estat el millor assistent de la VTB League, al davant de bases com Stefan Markovic (Zenit) i Milos Teodosic (CSKA de Moscou). Tot un orgull...

Les últimes quatre o cinc temporades sempre he estat al top 3 de màxim assistent en totes les lligues que he estat. És bonic ser el millor assistent perquè això vol dir que fas jugar el teu equip, i suposo que els meus companys ho aprecien.

El MoraBanc juga els quarts de final de play-off pel títol contra el Reial Madrid i amb el seu germà Guille Colom a la plantilla. No són el millor client possible, els blancs.

Ja que parles del meu germà, aquesta temporada ho ha fet molt bé i ha aprofitat els minuts que ha tingut. A poc a poc millora com a jugador. I del play-off... és el màxim favorit al títol. És un equip molt dur, però l’Andorra sap posar-lo al límit.

FOTO: UNICS KAZAN