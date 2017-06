Alguns tenen menys cabell, d’altres comencen a tenir més panxa de l’habitual i sobretot tots són més grans, però les botes mai deixen de bategar. La passió pel futbol els fa continuar enganxats a la pilota tinguin l’edat que tinguin. Un equip de Veterans de la FAF amb jugadors com Juli Sánchez, Txema García, Genís García, Ricky Fernández, Cabinho, Moi Gonçalves, Manolo Jiménez, Nacho Llamas o Lucendo es va imposar a la final de la vuitena edició de l’Andorra Sènior Cup al CD Juventud Rondilla de Valladolid per un resultat de 4 a 2 amb dos gols de Cabinho, un de Juli Sánchez i un altre de Genís García. Els dos veterans continuen en actiu. El primer d’ells juga a la secció de futbol sala de l’FC Encamp i el segon d’ells a la UE Santa Coloma. La final es va disputar a l’Estadi Nacional amb molt bon ambient tant a les graderies com al terreny de joc. Els Veterans de la FAF van comptar amb la gran actuació del porter de la UE Santa Coloma, Ricky Fernández.

Els andorrans per accedir a la final es van desfer del CD Alesves de Navarra en superar per 3 a 1 als navarressos i el CD Juventud Rondilla es va imposar a la semifinal a la tanda de penals als veterans de l’Olympique de Marsella. En total van participar 32 equips que es van dividir en vuit grups de quatre i els primers de cada grup es van classificar per als quarts de final. L’Ezar comptava amb exjugadors de l’FC Barcelona com Francesc Xavier Sánchez Jara, Òscar Arpón, Mingo Pladevall o l’ex Binèfar i Lleida, Mario Gibanel. Aquests van perdre a la tanda de penals amb els Veterans Girona FC liderats per l’ex FC Barcelona i actualment president del Girona, Delfí Geli, fa poc els gironins van ascendir a primera divisió espanyola. I també el Numància amb Jorge Barbarin i José Antonio Culebras. Tots amb corda per dies i amb el talent sense caducar.