Les Crèdit Andorrà GSeries 2018 pateixen canvis esportius

Les Crèdit Andorra GSeries 2018 ja estan a la graella de sortida. L’Automòbil Club d’Andorra (ACA) ja té preparada la tretzena edició del campionat de velocitat sobre gel que es disputarà durant gener i febrer al Circuit d’Andorra-Pas de la Casa i ho farà amb canvis en el terreny esportiu, però la reglamentació tècnica romandrà. El calendari de proves puntuables la formaran cinc curses i totes se celebraran en dissabte: 13 i 27 de gener i 3, 10 i 24 de febrer amb el 3 de març com a data de reserva amb dues fases, la primera de matí de 9 a 13 hores i la segona a la tarda de 15 a 19 hores.

Els cotxes de les dues categories, GSeries (Protos G i Turismes G) i GSeries 2 (monoplaces GiAND), realitzaran cinc tandes: escalfament (warm-up), entrenaments lliures, qualificació, sèrie i finals. La qualificació no reparteix punts, però estableix la graella de sortida de les finals amb el millor temps de volta ràpida. La sèrie sumarà el temps total obtingut per cada participant i atorgarà punts als 12 primers, que se sumaran als obtinguts posteriorment a les finals.

El Circuit d’Andorra-Pas de la Casa tindrà una nova zona de boxes i ocupen el lloc on hi havia la instal·lació VIP que passa a un nou espai on era l’anterior pàdoc. Per la seva banda, les Crèdit Andorrà GSeries estrenen equip directiu amb un nou màxim responsable: Àlex Bercianos assistit per Berta López i durant les proves per Alícia Rayo. El nou responsable de pista serà Marc Fortuny.