Lliçons de dos exblaugranes als nens del Nike Camp

Sergi Gómez i Oriol Rosell són molts dels jugadors sorgits de la base de l’FC Barcelona que han de buscar-se la vida fora de l’equip blaugrana. No hi arriba tothom, i ells en són un bon exemple. El primer d’ells és un defensa central d’Arenys de Mar que va arribar al club blaugrana procedent del Mataró i allà va créixer amb la generació del 92, amb jugadors com Sergi Roberto o Marc Muniesa. El central va ser una peça bàsica del segon equip i va arribar a debutar amb el primer equip en la final de la Supercopa d’Espanya, contra el Sevilla. Aquesta temporada, amb el Celta d’Eduardo Toto Berizzo, ha estat a punt de jugar la final de l’Europa League.

Oriol Rosell va estar sis anys a Can Barça. Al de Puig-reig li van rescindir el contracte després de no comptar gaire per a Eusebio Sacristán. Va conquerir la Nike Premier Cup amb el cadet B i després de marxar de Can Barça va fitxar pel Kansas City. Allà va guanyar l’MLS. Va tornar a Europa per jugar amb l’Sporting de Lisboa i aquests el van cedir al Vitoria de Guimaraes i a l’Os Belenenses.

Tots dos van alliçonar els participants en el Nike Camp i també hi van jugar. Dos productes de l’FC Barcelona que demostren que hi ha vida més enllà del club blaugrana. Ahir també va arribar el migcampista de l’Espanyol, de Vilafranca del Penedès, Marc Roca, que va respondre a les preguntes dels més menuts a l’Estadi Nacional. Demà serà al camp d’Ordino. El Nike Camp continua amb el degoteig de jugadors de Primera Divisió que desperten més d’un somriure als petits.