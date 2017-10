Lusitans empata amb Vall Banc i cedeix el lideratge al Tic Tapa

L’FC Lusitans va empatar ahir a 2 amb l’actual campió de la Lliga Multisegur Assegurances, el Vall Banc Santa Coloma i va cedir el lideratge al Tic Tapa Sant Julià, que va protagonitzar la golejada de la cinquena jornada i va superar per un contundent 18 a 0 el Penya Encarnada.

Targino va avançar el Lusitans al minut 13 en rematar una centrada de Gomes do Nascimiento després d’una contra molt protestada pels colomencs, que reclamaven una falta sobre Lima a l’inici de la jugada. Al 41, Sosa feia la igualada en rematar sol a l’interior de l’àrea, davant la passivitat defensiva, una centrada des de la dreta.

Ja al segon temps, al 51, una nova pèrdua en la sortida de la pilota va provocar novament un contraatac del Lusitans que altre cop Targino va culminar en gol. L’empat del campió va arribar al minut 73 després que el Lusitans servís malament una falta i Lo Sambou aprofités una pilota penjada a l’àrea per superar Perianez.

Aquest empat deixa el Lusitans tercer i el Vall Banc quart a la taula que lidera el Tic Tapa. Els lauredians va superar per 18 a 0 el Penya Encarnada amb gols de Freire (5), Luque (3), Fernández (3), Girau (3), Villanueva (2), Najera (1) i Baffoe (1).

En els altres partits, la UE Engordany va derrotar l’Inter Club Escaldes per 4 a 1 i Nóbrega Construccions FC Encamp va caure davant la UE Santa Coloma per 3 a 6.