Maxiavalanche, amb 500 bikers

Damien Oton i Cecile Ravanel es van imposar en la primera Maxiavalanche celebrada a Vallnord Bike Park La Massana. En total hi van competir 500 bikers i el més ràpid en la categoria masculina va ser el francès Damien Oton per davant d’Irénée Menjou i Jordan Regnier. En noies, triomf per Cecile Ravanel. Van completar el podi Estelle Charles i Severine Cigana. La propera prova de la Maxiavalanche es disputarà a Alpe du Huez el 7, 8 i 9 de juliol.