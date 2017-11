Méïté, al FC Lusitans?

Algunes xarxes socials dels clubs s’han convertit en autèntics concursos d’endevinalles i el FC Lusitans també s’ha apuntat a aquesta nova moda. Ahir van donar la benvinguda a un nou jugador al Facebook del club amb una fotografia on sortia el nou fitxatge amb el cap tallat a la imatge i al seu costat Zinedine Zidane quan militava al Reial Madrid en un partit de la Champions League, i amb aquest missatge del club: “Aviat estarà amb nosaltres, et donem la benvinguda!”. Aquest jugador, amb el cap tallat a la imatge, és el defensa central Abdoulaye Méïté. Té 37 anys, és internacional amb Costa d’Ivori i el seu últim equip va ser el Newport County. També va jugar amb el SJK Seinäjoki on juga l’internacional Marc Vales. Això sí, on va destacar més va ser amb l’Olympique de Marsella (OM), ja que hi va jugar durant sis temporades. També va jugar a la Premier League amb el Bolton i el West Bromvich Albion.