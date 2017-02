Nacho Martín no es recupera i serà baixa quatre mesos

Sense Nacho Martín pel que queda de temporada. L’ala pivot del BC MoraBanc no es recupera i en els propers dies li realitzaran una artroscòpia la setmana vinent a Barcelona per fer una reaparació del lligament deltoide del turmell esquerre, que li causa inestabilitat. El club treballa per trobar un substitut, i aquest ja no serà temporal sinó que tindrà contracte fins a final de temporada. Francesc Solana s’havia quedat dies enrere sense les opcions de John Shurna (Cedevita Zagreb) i Jonathan Holmes (ex-FC Barcelona Lassa). “Nacho té una lesió al lligament del turmell i se la va fer fa dies. Vam optar pels tractaments conservadors per evitar el quiròfan, però els resultats no han estat positius. Per tant, hem decidit per l’opció de reparar aquest lligament”, va dir el traumatòleg del club, Sergi Francisco.