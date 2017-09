Ni mirar enrere ni posar límits

El BC MoraBanc Andorra arrenca aquest diumenge a la pista del Reial Madrid, en la primera jornada de la Lliga Endesa, una nova i il·lusionant temporada en què compaginarà l’ACB i l’Eurocup. I ho fa, malgrat que si es repetís una campanya com la passada tothom hi firmaria, sense voler mirar enrere, ni el que es va fer l’any passat, però també sense posar-se límits de cara al que es pot fer aquest any.

“És una temporada totalment nova i ja no cal fixar-nos en l’any passat”, va assegurar ahir l’únic andorrà de l’equip i un dels dos capitans del MoraBanc Andorra, Guillem Colom, que va remarcar que “és la temporada més bonica i il·lusionant perquè es jugarà l’Eurocup”.

Així mateix, Colom, que va afirmar “estar preparat per jugar els minuts que l’entrenador necessiti”, considera que “hi ha una plantilla molt bona” i que s’ha fet “un equip molt jove, amb moltes ganes i ambició”, uns aspectes que “els aficionats veuran a la pista”. El base, a qui li “agrada molt” ser l’únic andorrà de la plantilla perquè això “m’anima més que no em pesa”, assegura que el nou MoraBanc és un conjunt “molt equilibrat”, un fet que es notarà perquè “si algun dia falta algú tenim gent que pot jugar i aportar en diferents posicions”, una qualitat que “ens fa més forts com a equip per afrontar les dues competicions”.

També es decanta per “deixar enrere la temporada passada” el base madrileny Jaime Fernández, que, tot i apostar per “centrar-nos en aquest any”, sí que confia que l’equip pugui mantenir la fortalesa a casa. “Com a visitant he patit aquesta pista, on és molt difícil de guanyar, i això sí que és important mantenir-ho”, va destacar Fernández, que va admetre però que “cal guanyar fora”, encara que “cada partit és cada partit”. Tot i no voler posar límits a les aspiracions de l’equip, l’exjugador del Movistar Estudiantes considera que “encara és aviat per fixar-se objectius de Copa o de play-offs”, i és més partidari de “veure com més endavant la Lliga ens va col·locant en la classificació”.

Una altra de les incorporacions, l’estatunidenc John Shurna, que retorna a l’ACB després del seu pas pel Joventut i el València, afirma que són “conscients que la gent espera que repetim els bons resultats de la temporada passada” i recorda que “hi ha hagut canvis en l’equip aquest any” i que “a més a més hi ha l’Eurocup”. Malgrat tot, Shurna considera que “tenim un bon equip per mirar de lluitar en cada partit i fer una bona temporada”.

Després de cinc temporades al Gonzaga de l’NCAA, el pivot polonès Przemek Karnowski és un dels jugadors que esperen amb més ganes l’inici de la nova temporada. “Em fa molta, molta il·lusió jugar a l’ACB perquè crec que la Lliga espanyola és la millor d’Europa i a més jugarem competició europea, així que estic molt content de ser aquí”, afirma Karnowski, a qui no li fa por que els aficionats mirin de comparar-lo amb Shermadini.

En aquest sentit, el gegant polonès va assegurar estar al corrent que Shermadini “va fer unes bones temporades aquí”, però que no sent “pressió per això perquè som jugadors que, malgrat ser grans, som diferents a l’hora de jugar prop de cistella i crec que puc ajudar igualment l’equip però de manera diferent”.

També s’estrena el grec d’origen serbi Vladimir Jankovic, que confia a poder fer, tant individualment com en conjunt, “una gran temporada”. En aquest sentit Jankovic, que va assegurar haver-se “preparat molt bé durant l’estiu” i arribar a “l’inici de temporada al cent per cent”, va incidir en el fet que “l’Andorra és un club que cada any és millor”. Per l’aler grec, l’equip “ha de ser agressiu en defensa i en atac i ja de mantenir el caràcter lluitador en cada partit”.

Finalment, l’aler d’Ohio, David Walker, també confia que sigui una temporada millor que la de l’any passat, i que continuïn creixent i millorant tant en l’aspecte defensiu com l’ofensiu per ajudar l’equip. Per Walker, “cal continuar sent forts a casa i competir fort per sumar més a fora”.

Peñarroya no es mulla però escombra cap a casa

Com és habitual els darrers anys, l’ACB va fer pública ahir l’enquesta als entrenadors de la Lliga Endesa en què els tècnics assenyalen el favorit per guanyar la competició, els vuits equips que disputaran la Copa del Rei, l’MVP de la Lliga i el millor cinc, així com l’equip i el jugador revelació de la temporada. El tècnic del MoraBanc Andorra, Joan Peñarroya, no es mulla sobre els favorits al títol, considera que qualsevol dels cinc que disputen l’Eurolliga –Barça, Madrid, València, Unicaja i Baskonia– el pot guanyar i escombra cap a casa quan afirma que el MoraBanc serà l’equip revelació i que qualsevol dels seus dotze jugadors també ho pot ser.

Quant als conjunts que jugaran la Copa, Peñarroya diu que seran els cinc d’Eurolliga i el Gran Canària –amfitrió–, i que quedaran dues places a repartir entre un grup de cinc o sis equips, entre els quals confia que hi hagi el MoraBanc. El base balear del Madrid, Sergi Llull, serà l’MVP de la competició per Peñarroya, que inclou en el millor cinc Ray McCallum, Luka Doncic, Janis Timma, Tornike Shengelia i Bojan Dubljevic.