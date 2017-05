Objectiu: 15 metalls

Objectiu: quinze medalles. Aquesta és la fita marcada pel Comitè Olímpic Andorrà (COA) per als 17ns Jocs dels Petits Estats d’Europa, que es disputen a partir d’avui a San Marino. La jove delegació andorrana, formada per 49 esportistes, que competiran en 19 disciplines diferents, té el repte de superar els onze metalls dels últims Jocs, a Islàndia, mirant de reüll Andorra 2021. Ahir es va celebrar la cerimònia d’inauguració a l’estadi olímpic de Serravalle (San Marino) –on al febrer i amb molta boira la selecció de futbol va trencar una ratxa de 86 derrotes consecutives– i els primers a sortir fent onejar la bandera van ser els andorrans, liderats pel veterà jugador de vòlei platja, l’incombustible Geni da Silva. L’exjugador del Club Vòlei Andorra està a punt de ser pare d’una nena, Valentina, però no es va voler perdre l’especial sensació de ser el banderer i d’intentar buscar repetir metall amb la seva parella esportiva, Xavi Folguera. “Tots comencem de zero. Penso que farem un salt qualitatiu. Som els últims del medaller i els únics que podem aspirar a créixer, i aquesta és la nostra aspiració. Andorra mereix més, i a veure si aquí pot començar la remuntada en el medaller. Portem una delegació molt jove i és una generació d’esperança”, va assegurar el cap de Govern, Antoni Martí. Andorra ocupa el penúltim lloc del medaller amb 235 metalls, ja que Montenegro només ha pres part en uns Jocs dels Petits Estats.

Després de la jornada festiva d’ahir, amb molts globus i força ambient a les graderies, avui comença la competició amb representació andorrana en atletisme, bàsquet, vòlei platja, petanca, ciclisme en ruta, natació i tennis. L’atleta Marcos Sanza aspira a repetir metall en la prova dels 5.000 metres, en què també competirà el veterà Toni Bernadó. “Intentarem fer una bona carrera. No sé qui tindré de rivals i estic una mica a l’expectativa. Farà bastanta calor i això influirà en el resultat”, va dir Sanza. Una debutant, l’atleta Dayane Huerta, competirà en els 800 metres. “Estic molt emocionada i molt nerviosa. Això sí, tinc ganes de fer-ho bé. L’entrenament ja està fet. M’he esforçat molt i espero que surti un bon resultat.” En bàsquet també s’estrena l’escorta català David Navarro. Un reforç de luxe per a la selecció dirigida per David Eudal. “Em fa especial il·lusió i esperem obtenir un bon resultat. Guille Colom m’ha posat una mica al dia i intentarem fer el millor paper”, va dir l’escorta del BC MoraBanc, que acaba contracte i que espera una oferta de renovació per continuar com a capità.

A San Marino l’objectiu és clar: quinze metalls. I tot amb la delegació més jove, que està pensada per obtenir resultats en els propers Jocs d’Andorra el 2021.

Reunió de ministres d’Esport dels petits estats a San Marino

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, va participar ahir en la reunió dels ministres d’Esports dels petits estats d’Europa, acompanyats dels presidents dels comitès olímpics de cada país, que es va celebrar a San Marino amb motiu dels Jocs. De fet, Gelabert i el cap de Govern, Antoni Martí, van assistir a la cerimònia d’obertura dels 17ns Jocs dels Petits Estats d’Europa a San Marino. També van estar acompanyats de l’ambaixadora d’Andorra davant la Unió Europea, Maria Ubach, i de l’ambaixador d’Andorra a San Marino, Enric Tarrado.