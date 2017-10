Objectiu: fer història

“Aquest partit és una final per a nosaltres perquè tenim opcions d’assolir una fita històrica per a Andorra.” Això mateix va dir el migcampista Marc Pujol. La selecció d’Andorra, última del grup B del Premundial 2018, té quatre punts, tants com el rival d’avui (20.45 hores a Riga), Letònia. Els de Koldo Álvarez de Eulate, poc acostumats a lluitar per objectius de resultats positius, tenen entre cella i cella igualar o superar el combinat que va disputar el Premundial 2006, que va sumar cinc punts amb una victòria contra Macedònia per 1 a 0, amb un gol de Marc Bernaus, i va empatar amb Macedònia (0 a 0) i Finlàndia (0 a 0). Un empat contra Letònia igualaria aquesta fita i una victòria la superaria. Això sí, des de l’arribada d’Aleksandrs Starkovs en substitució de Marians Pahars al març, Letònia ha millorat, però només ha sumat un punt, dissabte contra les illes Fèroe.

“Espero la millor Letònia possible, que acaba d’empatar i que va canviar d’entrenador fa poc. Nosaltres volem seguir progressant i millorant. El primer objectiu serà ser fidels a nosaltres mateixos”, va assegurar Koldo Álvarez de Eulate, que tindrà les baixes per acumulació de targetes grogues de Víctor Rodríguez i Moisés San Nicolás i per lesió de Marc Vales. Per cobrir aquestes vacants torna Marc Pujol, que ha complert el cicle de grogues, i també Jordi Rubio. En aquesta convocatòria destaca el debutant Marc Ferré, migcampista de l’FC Andorra. “El partit contra Portugal només ens reforça pel que fa a treball i coses ben fetes, però no pel que fa a resultats, que és el que buscàvem.”

El migcampista Marc Pujol torna a l’equip i va reconèixer que no tenen pressió per superar una fita que ell mateix va batejar d’històrica. “Crec que és una motivació extra i en cap cas és pressió. Amb Andorra no hi ha pressió i tenim molt poc a perdre i moltíssim a guanyar.” El jugador de l’FC Andorra té molts números per ocupar la posició de migcampista de creació amb el veterà Marcio Vieira al costat. A més a més, Ilde Lima tornarà a jugar en un lloc on ell mateix va debutar com a internacional ja fa vint anys.

“Tractarem el rival sabent que és superior a nosaltres”, va avisar Koldo, que va afrontar una pregunta ben curiosa d’un periodista letó, que va recordar els bons partits que va jugar la selecció sub-17 liderada pel jove Albert Alavedra. “Per què no és aquí amb nosaltres? Alavedra té 19 anys i hi ha un partit important de la sub-21.” El futur pica a la porta i el soroll també ve de fora.

La sub-21, amb tres baixes clau, rep Anglaterra

La selecció sub-21, amb tres baixes sensibles com Jordi Aláez, Max Llovera i Álex Martínez, amb l’absoluta, rep avui a les sis de la tarda Anglaterra, la campiona del món sub-20. Els d’Aidy Boothroyd tenen jugadors que ja destaquen a la Premier League, com Trent Alexander-Arnold, Joe Gómez i Dominic Solanke (Liverpool), Kyle Walker-Peters (Tottenham), Dominic Calvert-Lewin, Tom Davies, Ademola Lookman i Jonjoe Kenny (Everton). Un rival de luxe a l’estadi Comunal per als bons amants del futbol.

FOTO: FAF