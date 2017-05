Paguen els plats trencats

La final a quatre de l’Eurolliga va provocar de tot menys alegria al Reial Madrid, i els de Pablo Laso, que ja estaven avisats de la dificultat d’enfrontar-se al Bàsquet Club MoraBanc, van afrontar el primer partit de quarts de final del play-off pel títol com si fos el més important de la temporada, i tot per rescabalar-se de la final a quatre. Els de Joan Peñarroya, amb el dipòsit de la benzina marcant reserva però amb moltíssima il·lusió, no van poder plantar cara a un rival que vol treure’s l’espina que va quedar més que clavada de l’Eurolliga. Els blancs es van endur el primer combat vencent per 107 a 76 el BC MoraBanc. Aquesta vegada no hi va haver pròrroga, però divendres hi haurà segon combat, al poliesportiu d’Andorra a les 20 hores.

La igualtat va marcar l’inici de partit. Tot i així, el Reial Madrid anotava fàcilment amb uns inspirats Jeff Taylor i Jonas Maciulis. A l’altre costat de la cistella, Giorgi Shermadini feia el seu partit clàssic de grans moviments dins de la pintura i domini sigui l’interior que sigui que el defensi. Això sí, Joan Peñarroya el va substituir per Oliver Stevic amb el 10 a 10 a l’electrònic perquè no estava gaire content de la seva defensa. Amb el 16 a 17, el Reial Madrid va despertar amb un triple de Rudy Fernández i després un tap del mallorquí a David Navarro. Els primers 10 minuts van acabar amb un parcial de 9 a 2 i amb un 25 a 19 per als blancs.

El domini dels de Pablo Laso va continuar. El tècnic del MoraBanc, Joan Peñarroya, no trobava gaires explicacions per al que estava passant sobre la pista. Massa errors no forçats i, sobretot, molta precipitació fins a arribar a perdre per 18 punts de diferència amb el 39 a 21 amb un parcial de 14 a 2 trencat per un triple de David Jelínek i una entrada a cistella d’Oliver Stevic. Pablo Laso va demanar temps mort. No volia que els andorrans entressin dins del partit. El descontrol dels de Peñarroya es va frenar, però el Reial Madrid ja havia marxat en el marcador. Al descans, 52 a 38 i molt per millorar. Molt desgast en les defenses i en els atacs a Giorgi Shermadini, tot i que el georgià va ser el millor dels andorrans amb 11 punts, però amb tres faltes personals. “Així no se li pot jugar al Reial Madrid”, va dir Peñarroya al descans. Millor anàlisi impossible. I és que el fons d’armari, aquesta lògica diferència de pressupost entre l’un i l’altre, es va notar bastant.

Cap canvi a la represa. Cap. El Madrid va passar per sobre del BC MoraBanc. L’ala pivot Anthony Randolph i el base Sergio Llull –que va repartir 14 assistències, el rècord en un partit de play-off– van ser els clars botxins ofensius d’un Reial Madrid superior en totes les facetes del joc, amb un Thanasis Antetokounmpo i un Shermadini intentant evitar la desfeta sense èxit. De fet, s’estava complint el que passa des del 2008, és a dir cap vuitè classificat ha eliminat un primer en quarts de play-off des que ho va fer Unicaja guanyant el Madrid de Joan Plaza. Al tercer quart, tot decidit amb uns més 25 de diferència per als de Pablo Laso amb 81 a 56. L’últim quart només va servir per veure el talent de l’escorta andorrà Guille Colom, que està arribant a un moment de forma millor que alguns dels altres exteriors. El Madrid s’emporta el primer combat i ara el MoraBanc té l’oportunitat de forçar el tercer partit al poliesportiu.