Partit ‘de petits’ amb més morbo

La 202a del món, San Marino, rep la 203a, Andorra, en el partit amistós de què s’ha parlat més els darrers anys. Les dues seleccions no guanyen des del 2004. L’única vegada que va guanyar la selecció dirigida per Pierangelo Manzaroli va ser el mes d’abril del 2004, en un amistós contra Liechtenstein amb un pírric 1 a 0. La seva única victòria de la història. Acumula 74 partits sense guanyar i està preparant el proper matx del Premundial, contra la potent República Txeca. El balanç de San Marino és terrible, amb només una victòria, quatre empats i 133 derrotes, amb 598 gols en contra i 22 a favor. Andorra, amb la pitjor ratxa de totes, ja en porta 86 en tretze anys –rècord mundial–, amb un balanç de tres victòries, dotze empats, 126 derrotes i 386 gols en contra i 38 a favor, amb el central i capità Ilde Lima com a màxim golejador. Els de Koldo Álvarez estan en plena preparació per al proper partit del Premundial, amb les illes Fèroe a l’Estadi Nacional el 25 de març. L’amistós es juga avui a dos quarts de set de la tarda al San Marino Stadium de Serravalle. Ahir les dues seleccions es van entrenar sobre el terreny de joc on es jugarà el matx.

Tothom estarà pendent d’aquest partit. La premsa d’arreu se n’ha fet ressò. Alguns l’han batejat com la “final del món”, el “pitjor partit del món”, el “partit del segle” o “el futbol no és només Playstation”. Una de les dues seleccions podrà trencar la ratxa o no. Si empaten continuaran sumant jornades sense guanyar a les seves ratxes particulars. L’altre futbol també és futbol i tothom n’estarà pendent. Per tant, és la lectura positiva d’aquest enfrontament.