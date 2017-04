Paul Alieu, nou president del VPC

El jugador-president. Paul Alieu, de 37 anys, es convertirà dimecres vinent en el nou president del VPC Andorra en substitució de Pep Escolà. Ahir al vespre es va acabar el termini de presentació de candidatures i l’única llista presentada va ser l’encapçalada per Alieu. La nova junta, que podrà començar a exercir les seves funcions dimecres, tindrà set cares noves: Gerard Giménez com a nou vicepresident, Òscar Cabanes com a tresorer i Alex Ridgway, Andreu Alieu, Toni Rovira, Ventura Gaset i Xavier Naranjo com a nous vocals. Continuen de l’altra candidatura, liderada per Pep Escolà, Marc Noguera com a secretari i Robin Estévez, Manu Sarti, Jeannot Martinho i Bernard Vives com a vocals.

Alieu tindrà un any més fitxa federativa i continuarà jugant, tot i que encara no sap si ho farà amb el primer equip o amb el segon. “M’ho van proposar i després de pensar-ho vaig decidir tirar endavant aquesta nova junta, a la qual entren poques cares noves i continuen bona part dels que hi havia en l’anterior, presidida per Pep Escolà. És clar que l’aposta serà de continuïtat”, va reconèixer Alieu, que ja té decidit seguir comptant una temporada més amb el binomi tècnic del primer equip, format pels exjugadors Jonathan Xepi García i David Kirikaixvili. De fet, l’acord que van tancar amb l’anterior junta era per dues temporades i, per tant, el compliran.

“Esportivament l’objectiu serà mantenir-nos la temporada vinent a Promoció d’Honor. Pugen set o vuit jugadors de l’equip júnior i el proper any ja buscarem l’ascens a Honor. Tant Xepi com David Kirikaixvili han fet molt bona feina aquesta temporada i també estem contents per la consolidació del segon equip”, va assenyalar Alieu.

Dels propers fitxatges i de les baixes de moment no en vol avançar res fins que no estigui al càrrec. L’argentí Emiliano Robbiani té previst tornar a l’Argentina, però el volen convèncer per continuar. “Xepi encara ha de parlar amb els jugadors. Emi Robbiani vol tornar al seu país, però a veure si podem fer que es repensi la decisió. Encara no tenim fitxatges i no hi ha cap decisió presa.” També va parlar d’una de les grans apostes de l’anterior junta, l’equip femení: “Volem que segueixi portant l’equip Jeannot Martinho i li buscarem un ajudant.” Pel que fa a la base, amb el júnior i el cadet, l’aposta serà continuista: “Apostem per Dani Raya i també buscarem algun ajudant per a ell.”

El més important és que la nova junta liderada per Alieu agafa el club totalment sanejat: “És molt bo començar així.” Li fa respecte ser el nou president? “Fa una mica de por perquè no vull fallar.” El seu coneixement del rugbi francès, en què té diversos contactes, ha estat clau per liderar aquesta nova junta: “Conec molta gent a França perquè hi vaig néixer i hi vaig jugar. Per això sempre m’animaven a ser el nou pre­sident.”

El VPC Andorra, amb aquesta aposta per la continuïtat i amb algunes cares noves, enceta un nou projecte de quatre anys amb una bona salut.