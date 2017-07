Petit increment dels abonaments

Lliga ACB i Eurocup. Dues competicions de bon bàsquet. Tot un repte per al Bàsquet Club MoraBanc i un bon caramel per a l’aficionat a l’esport de la cistella. La temporada més il·lusionant no afectarà gaire econòmicament els socis ni tampoc els futurs socis. El club presidit per Gorka Aixàs apuja el preu del carnet, respecte del curs passat, tan sols un 10% per als socis i un 20% per als que es vulguin abonar. “El nostre objectiu no canvia i volem continuar creixent i mantenir aquesta velocitat de creuer”, va assegurar el cap de comunicació del BC MoraBanc, Gabriel Fernàndez. Els abonats tenen temps fins al 28 de juliol per comunicar al club que es volen donar de baixa o que volen canviar la seva localitat. En cas de no comunicar res al club, l’abonament quedarà renovat, com ja va passar el curs anterior. A més a més continua la campanya de Porta un amic, que canvia el nom: Porta un amic a Europa!. Aquesta campanya suposarà que cada soci que en porti un de nou rebrà un descompte del 20% en l’abonament. Si en porta cinc el carnet li sortirà gratuït. Per cada soci nou que porti, el nou abonat rebrà un 10% de descompte.

“La temporada passada van ser un total de disset partits per als abonats i com a mínim ara en tindran cinc més per la disputa de l’Eurocup. Si passem la següent ronda de l’Eurocup jugarem tres partits més, és a dir que passarem dels 17 del curs passat a 30. Tota la Lliga ACB, amb el play-off inclòs, i l’Eurocup entren dins del carnet de soci amb uns preus que el club considera molt competitius”, va dir Fernàndez.

El Bàsquet Club MoraBanc, segons l’entitat, té aproximadament 2.300 socis i amb aquesta primera campanya aspira a reunir 100 o 150 abonats més. “Hem posat aquests preus pensant que el bàsquet sigui assequible per a totes les butxaques. Vam decidir fer un sol carnet i intentar ser tan barats com fos possible.” El club té prevista una nova campanya de captació de socis al mes de setembre i no vol abandonar el lema: Mai por.

El club, que sabrà dijous quins són els rivals a l’Eurocup en un sorteig a Barcelona en què hi haurà el president, Gorka Aixàs, i el cap de comunicació, Gabriel Fernàndez, està treballant per igualar l’oferta que ha rebut el pivot georgià Giorgi Shermadini de l’Unicaja de Màlaga. Això sí, amb seny. “Estem treballant perquè es quedi i el club farà tots els possibles. Tenim clar que no estirarem més el braç que la màniga. Tenim el temps que tenim i estem treballant”, va reconèixer Fernàndez. El club té fins dimecres a les 24 hores per igualar l’oferta de l’equip andalús, que és de dos anys i amb un sou més elevat que el que tenia el jugador el curs passat.

Mentrestant, a la inversa, el BC MoraBanc espera si el Movistar Estudiantes iguala la seva oferta per al base i capità de l’equip madrileny Jaime Fernández –nom avançat pel diari BonDia–. El termini s’acaba avui a les 24 hores per al club madrileny, però Fernández té clar el canvi d’aires.

David Walker, a la Summer League amb els Nuggets

Tots els jugadors nord-americans aspiren a jugar, un dia o un altre, a l’NBA i David Walker no n’és cap excepció. L’ala d’Ohio, del Bàsquet Club MoraBanc Andorra, té un any més de contracte amb els andorrans però amb dues clàusules de sortida, és a dir el conegut com el buy-out. Una està a punt d’expirar i és per als equips espanyols i l’altra, que expira a mitjans de juliol, és per a clubs nord-americans. El BC MoraBanc està interessat en la continuïtat de David Walker i ara el jugador està a punt de començar l’NBA Summer League a Las Vegas amb els Denver Nuggets, que comença divendres per finalitzar el dilluns 17 de juliol. El director esportiu del BC MoraBanc, Francesc Solana, es troba des d’ahir a Orlando, que acull l’NBA Summer League fins dijous. Tot seguit, Solana viatjarà a Las Vegas. Tot per veure possibles nous fitxatges per al nou projecte.