Pilota i idiomes

La Ciberpenya Blaugrana té clar que no és només una penya de l’FC Barcelona sinó que va més enllà i sempre té projectes en ment. Un d’ells ja ha vist la llum. Al president, Eduard Colobrans, fa anys que li ballava pel cap la idea de crear una escola de futbol i enguany ha pres la decisió de tirar-la endavant. Això sí, com la seva penya, va més enllà d’una escola de futbol perquè es tracta d’un projecte amb una oferta doble. Aquesta escola vincularà l’aprenentatge del futbol amb el de l’anglès, i com ho farà? “Inclourem instruccions i conceptes de manera sistemàtica en els entrenaments, i ho farem de manera progressiva segons la categoria”, va assegurar el president de la Ciberpenya Blaugrana.

Aquest projecte tindrà diferents fases i en aquest nou curs hi haurà sis categories: iniciació, prebenjamí, benjamí, aleví, infantil i femení. “Ho fem per fases perquè volem assegurar la seva consolidació i creixement”, va dir Colobrans. El segon any s’ampliarà a una categoria més amb la inclusió de la cadet, un any després es farà la juvenil i el 2023-2024 es crearà un equip amateur que competirà en la Segona Divisió andorrana. “Per poder-ho dur a terme hem signat un acord de patrocini amb Inlingua, que s’encarregarà de les classes d’anglès del campus i ens guiarà en la formació diària que facin progressivament els nostres entrenadors en aquest idioma durant els entrenaments dels equips.”

A banda de tot plegat, està prevista una setmana d’intercanvi a Oxford per als nens que estiguin en la categoria infantil. El repte de la Ciberpenya Blaugrana és clar: “Volem educar humanament i esportivament tots els nostres jugadors, en l’educació, el respecte, l’esportivitat, la cultura de l’esforç, l’esperit de superació i el treball en equip, que seran els nostres valors fonamentals.” Era un projecte que Colobrans pretenia fer realitat i ja hi va estar treballant el curs passat. Serà un club diferent i que no buscarà els resultats com el primer objectiu. “Donarem sempre prioritat a la participació i l’aprenentatge per sobre dels resultats. Un jugador convocat haurà de jugar sempre que la normativa de la competició ho permeti, com a mínim entre el 35% i el 40% del temps del

partit.”

Horaris tancats

La nova escola de futbol ja té definits els horaris d’entrenament i ahir va començar en les categories d’iniciació i femení a l’escola de segona ensenyança de Santa Coloma. Avui serà el torn dels prebenjamins, a les 17.30 hores al camp 2 del Centre d’Entrenaments de la Federació Andorrana de Futbol (FAF), i dels benjamins, a les set de la tarda a la mateixa escola. Les inscripcions continuen obertes i es poden fer a través del lloc web de la Ciberpenya Blaugrana.

El preu de la quota única és de 350 euros per a una matrícula d’un any que inclou la roba, que consta de l’equipament oficial de partit amb samarreta exclusiva, pantaló i mitjons, samarreta d’entrenament, xandall complet i minimotxilla. La quota partida, fins al 15 de gener, és de 180 euros i la quota trimestral és de 100 euros.