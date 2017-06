Quique Cubas, el davanter

Nou davanter per a l’FC Santa Coloma, i aquest és Quique Cubas. La sanció per tres partits que té Iban Parra, que no li deixarà jugar la primera prèvia de la Champions League, ha obligat el club colomenc a rastrejar el mercat de davanters centre, i finalment l’elegit és el punta gallec, procedent del Coruxo del grup 1 de Segona Divisió B espanyola, i s’uneix al fitxatge, avançat pel diBonDia, de José Pedrosa Galán, que ahir ja es trobava al país.

Quique Cubas, de 28 anys, és de Marín (Pontevedra) i el curs passat va disputar 27 partits i va marcar tres gols en un club que era entrenat per Rafa Sáez –exjugador del Pontevedra– i que té com a secretari tècnic un exporter del Reial Madrid i del Celta, Javier Maté. De fet, el secretari tècnic del Coruxo no va voler parlar ahir del fitxatge de Cubas per l’FC Santa Coloma. El punta va tenir un paper més de revulsiu amb el Coruxo, ja que el titular era el davanter asturià Javi López, més conegut com a Camochu. El nou fitxatge dels colomencs és un jugador que destaca per la fortalesa física i és molt perillós amb espais. Un gol seu defensant els colors de l’Arosa es troba a Youtube amb la descripció de gol maradonià després de driblar quatre jugadors del Cultural Areas i el porter per marcar a porteria buida arrencant des del mig del camp.

El jugador es va formar al Pontevedra, on va arribar al primer equip quan estava a Segona Divisió B espanyola de la mà del seu últim entrenador al Coruxo, Rafa Sáez. Tot seguit va marxar al Celta B. No va tenir sort i va fitxar pel Montañeros de Corunya. Es va incorporar després al Cerceda, però el seu millor moment el va viure a l’Arosa –24 partits i 10 gols–, que li va valer per fitxar per la UD Somozas de Segona B, on va marcar 10 gols. El curs passat, al Coruxo, i aquesta nova aventura, però lluny de casa, a Andorra.