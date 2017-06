Renova el gregari de Shermadini

Pivot lluitador amb una trajectòria sòlida. En defensa sap fer front a jugadors més alts que ell, té instint per capturar el rebot i en atac juga molt bé el pick ‘n’roll gràcies a la seva mobilitat. Aquesta descripció pertany al gregari del pivot serbi Oliver Stevic. Ell, gregari de luxe de Giorgi Shermadini, continuarà un any més amb el Bàsquet Club MoraBanc i es converteix en la primera renovació d’un jugador que acaba contracte, ja que Beqa Burjanadze va fer una ampliació. Continuarà compartint la pintura amb Giorgi Shermadini? Aquest serà l’objectiu de Francesc Solana.

Oliver Stevic, de 33 anys, va ser una peça clau per la seva experiència i per fer la feina fosca aportant molts intangibles i amb 9,3 punts per partit, capturant 4,3 rebots amb un 10.6 de valoració. “Ha estat un jugador molt important i des que va acabar la temporada teníem clar que la seva continuïtat era prioritària en el dibuix de l’equip”, va assegurar el director esportiu del BC MoraBanc, Francesc Solana, que va lloar Oliver Stevic. “Més enllà del que diuen els seus números, que ja són remarcables, el que ha aportat al grup en forma d’experiència i lideratge ha estat clau en els bons resultats aconseguits”.

El pivot serbi va arribar al BC MoraBanc procedent del Montakit Fuenlabrada on va anotar 7 punts de mitjana amb 3,8 rebots. Stevic va arribar al Fuenlabrada procedent del Royal Hali Gaziantep turc. Abans havia jugat al Zielona Gora de Polònia, el Casale Monferrato d’Itàlia, l’EWE Oldenburg d’Alemanya i a l’Estrella Roja de Belgrad. Un autèntic rodamon del bàsquet. Per tant, una bona notícia la seva renovació per jugar doble competició: Lliga ACB i Eurocup.

Thanasis, el següent?

Thanasis Antetokounmpo podria ser el proper en renovar el seu contracte. El jugador que van fitxar d’ala i va acabar d’ala pivot té ofertes, però el BC MoraBanc continua sense renovar al jugador internacional grec. El club el podria posar a la llista del dret de tempteig per igualar alguna oferta d’algun club. Per la seva banda, un ex MoraBanc com Vojdan Stojanovski va deixar el Reial Betis per fitxar per al Büyükçekmece de Turquia.