Revaliden el títol i ja en tenen tres

Títol revalidat, i ja en van tres de la Copa Constitució. La UE Santa Coloma va deixar sense doblet el Don Denis FC Santa Coloma i va tornar a conquerir l’últim títol de la temporada. Els d’Emiliano González van fer bo el gol del màxim golejador del curs a la Lliga Grup Sant Eloi, Víctor Bernat, per vèncer el quatre vegades consecutives campió de la competició domèstica. El duel entre els dos equips colomencs no va tenir un dominador clar en l’inici. La forta calor i l’estat, ja conegut, de la gespa artificial de l’Estadi Nacional no van permetre que es veiés un joc ràpid de cap dels dos equips. A més a més, els de Richard Imbernón van entrar al terreny de joc apàtics, tot i que la primera gran oportunitat va arribar amb un cop de cap d’Ilde Lima que va sortir fregant el pal a centrada del ràpid i tècnic Chus Sosa. Els d’Emiliano González van saber aprofitar la seva primera gran ocasió al minut 25, i va ser amb una pilota llarga que va transformar en gol Víctor Bernat amb un xut sec que va superar el porter Eloy Casals. Cinc minuts després, Chus Sosa va estar a punt d’empatar, però Iván Perianez va salvar el seu xut a boca de canó després d’un gran control.

A la represa, el Don Denis FC Santa Coloma va despertar, tot i que sense gaire profunditat. Iván Perianez va salvar, novament, l’empat després d’un xut de Xaime Noguerol. Tot seguit, Joan Salomó va fallar la sentència i després de driblar Eloy Casals va estavellar la pilota al pal a porteria buida. Iván Perianez, nomenat millor jugador de la final, va salvar amb el peu un xut de Juanfer Lain i després Gerard Aloy va treure sota pals un remat d’Ilde Lima. Les pèrdues de temps van ser constants i el títol va ser per a la UE Santa Coloma.