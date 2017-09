Sanza guanya la cursa AnyósPark

Marcos Sanza (amb un temps de 36 minuts i 13 segons) i Dulce Casanova (amb 44 minuts i 17 segons) van ser els guanyadors en el traçat de deu quilòmetres de la vuitena edició de la Cursa popular AnyósPark, l’esdeveniment esportiu i solidari que ahir va omplir els carrers de la Massana. Aquesta és la setena vegada que Sanza s’imposa en la prova, ja que ha aconseguit ser el guanyador de totes les edicions a excepció de la primera, en què va quedar segon. En la modalitat general, de quatre quilòmetres, els guanyadors van ser Nahuel Quetzal i María García.

La cursa va reunir més 700 participants i un centenar de nenes i nens van prendre part en la cursa infantil. La medallista olímpica mundial i actual directora tècnica de la federació espanyola de natació sincronitzada, Gemma Mengual, va tallar la cinta i també va tenir temps per adreçar unes paraules als assistents. A més hi van ser presents les conselleres d’Educació i Esports i Benestar Social del Comú de la Massana, Natàlia Cusnir i Francesca Guerrero, respectivament, així com el ciclista professional Joan José Lobato, actualment corredor a l’equip Lotto NL-Jumbo, amb Carlos Verona, de l’equip Orica Scott.

Tal com van assenyalar des de l’organització, el més destacat de la jornada d’ahir va ser el caràcter familiar i social de la cursa. Així, tot i que la prova té el seu vessant esportiu, també es va voler premiar els més veterans, els més petits i les empreses que van venir en grup. En relació amb aquestes darreres, el treball en equip va ser valorat en la categoria Corporate. Va ser l’empresa Tag Systems la que va registrar més participació, amb una representació total d’onze inscrits a l’equip, i per tant va ser la que es va endur el reconeixement. Pel que fa a la categoria veterana, els premiats van ser Francisco Toscano i Irmeli Kauppinen. A banda, es va oferir premis als corredors amb cotxets, que van anar a parar a Sergi Medina, que va participar en la cursa de 4 quilòmetres, i Iban Gorrochategui, que va prendre part en la de 10 quilòmetres.

Quant a la cursa infantil, organitzada amb l’objectiu de transmetre els valors de l’esport des de ben petits, els guanyadors van ser Nil Salerno en la categoria de 2 a 5 anys, Aitor Corbalán en la de 6 a 8 anys i Òscar Domínguez en la de 8 a 10 anys.

Encara que el protagonista va ser en tot moment l’esport, hi va haver temps per gaudir d’activitats d’animació organitzades per AnyósPark i dedicades a tots els participants. Hi van prendre part els timbalers Cop de Cap i també hi va haver inflables per als més petits i una classe de zumba.

Com sempre, la Cursa popular AnyósPark va tenir una vessant solidària. Els participants van permetre reunir un volum important d’aliments destinats al banc d’aliments de Càritas Andorrana i també es va poder recaptar fons en benefici de la Creu Roja Andorrana. Des de l’organització es va recordar que la recollida d’aliments s’allargarà fins a finals de setmana al Club AnyósPark. Tot seguit s’entregaran a Càritas.

Encara que l’objectiu pel que fa a participants era més elevat, els impulsors van remarcar que s’ha fet especial èmfasi en l’organització de l’esdeveniment, un fet que ha permès que l’aspecte organitzatiu fos un èxit i que la cursa fos “la més emocionant” dels darrers quatre anys. Amb tot, la intenció és que la prova vagi a més en les properes edicions.