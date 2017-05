Sense canvis

Tot continuarà igual a la Federació Andorrana de Futbol (FAF). La proposta d’un club de Segona Divisió –la batejada com la Lliga Biosphere–, idea que tenia algun suport d’altres clubs que no pertanyen al grup dels grans, de fer pujar dos equips més a Primera Divisió –la Lliga Grup Sant Eloi– i convertir la màxima competició domèstica de futbol del país en deu equips, va quedar totalment descartada i no va rebre el suport necessari. Per tant, el curs vinent es mantindran les tres voltes a la Lliga Grup Sant Eloi i la Lliga Biosphere continuarà amb les dues voltes i el play-off després. Tampoc no hi haurà canvis a la Copa Constitució i la proposta d’un club de fer la competició del KO a partit únic i amb sorteig pur també va quedar descartada, és a dir les competicions de futbol no tindran cap innovació i continuaran com el curs passat.

Per altra banda, també es va anunciar la data de les eleccions a la presidència de la FAF perquè l’actual president, Víctor Santos, acaba mandat, però tot indica que es presentarà a la reelecció. El 10 de juliol es realitzaran les eleccions per triar el nou president de l’ens o continuar amb l’actual.

I tot es va decidir ahir, ja que la Federació Andorrana de Futbol (FAF) va celebrar ahir l’assemblea general a la primera planta de l’estadi Comunal amb un total de 15 punts a l’ordre del dia i directament es va iniciar a la segona convocatòria. L’ens, amb la presència d’alguns dels representants dels clubs afiliats a la FAF i també membres de la junta directiva, va presentar l’estat de comptes amb un superàvit de 460.000 euros, superior als 278.977,04 del curs passat, i un pressupost per al 2018 de 4.512.935 euros, també un xic superior al del 2017, que era de 4.325.240 euros.

També es va parlar de la nova estructura de competicions de la Champions League. El campió de la Lliga Grup Sant Eloi de la temporada vinent, és a dir, de l’any 2018, tindrà l’opció de disputar una prèvia de la màxima competició europea i en el cas de quedar eliminat de la Champions League seria repescat per a la prèvia de l’Europa League. Per tant, el campió de la Lliga podria gaudir en un futur proper de més ingressos provinents del mannà europeu de la UEFA. En el punt número 10 de les instal·lacions esportives es va parlar del nou projecte de la instal·lació esportiva que es construirà a la Massana. De fet, ahir va visitar els terrenys el director de les associacions nacionals de la UEFA, el francès Thierry Favre. Un projecte que il·lusiona el futbol i el futbol sala del país, ja que es guanyarà una instal·lació esportiva més.

La UE Santa Coloma B guanya la Copa Federació

Celebració doble per a la UE Santa Coloma. El club colomenc es va classificar diumenge per disputar la prèvia de l’Europa League i el segon equip va conquerir el títol de la Copa Federació. Els de Lluís Miquel Aloy van acabar en primera posició, amb 16 punts en sis partits jugats i cap derrota, i van derrotar en l’última jornada el segon equip de l’FC Encamp, el seu màxim rival, per 5 a 2. La UE Santa Coloma B va haver de remuntar un 0 a 2 inicial pels gols d’Oriol Vales i el porter-golejador Isra Pérez. La remuntada va arribar al segon temps amb gols de Luca Maciocia, dos d’Arturo Riestra, un de penal, i també un gol de penal d’Adrián López i un altre de Marc Muro. El jove equip colomenc va celebrar el títol sobre la mateixa gespa del Centre d’Entrenaments FAF 2.

En tercera posició va finalitzar el segon equip del Don Denis FC Santa Coloma, tot i perdre ahir per 5 a 2 contra l’FC Lusitans B. Els dos equips van arribar al partit amb només un canvi a la banqueta.

Mèxic venç en el 13è Torneig de cases regionals

La tretzena edició del Torneig de cases regionals i comunitats d’Andorra, que es va disputar dissabte al Centre d’Entrenaments de la FAF, va tenir un nou guanyador, Mèxic, que es va imposar en la final al Perú. En la lluita pel tercer i quart llocs Andorra va ser tercera i Espanya, quarta. En total es va jugar divuit partits en una matinal en què va destacar per sobre de tot la gran germanor entre tots els participants. El Torneig de cases regionals s’ha convertit en tot un clàssic.