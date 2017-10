Sense coartades ni tampoc confiança. Només una victòria en els vuit partits disputats comptant la Lliga ACB i l’EuroCup. Sense donar bones sensacions ja no queda allò de “competeixen fins al final”. A la pista del Tecnyconta Saragossa l’equip es va deixar anar i ahir a la pista del Cedevita Zagreb no van entrar mai al partit. El Bàsquet Club MoraBanc Andorra a cada partit que passa continua transmetent poques coses positives i aquest inici de curs se li està ennuegant a l’equip dirigit per Joan Peñarroya. Moment de reflexions? De prendre decisions? O moment de paciència? Aquest inici de temporada està deixant un gust amarg i la dinàmica és completament negativa. I és que ara ja no queda ni allò de competir fins al final. Les cares llargues descriuen totes les males sensacions del cos tècnic i dels jugadors. Contra el Cedevita Zagreb van patir la tercera derrota de l’EuroCup i per un marcador força dolorós de 91 a 73. No s’encerta la tecla i la situació comença a ser més preocupant del que tothom s’hagués pensat i en especial per les sensacions que transmet l’equip.

Quan un equip no té bones sensacions ha de buscar-les a partir de la defensa. Aquest hauria de ser l’objectiu principal. El Bàsquet Club MoraBanc es va oblidar d’aquesta premissa i el Cedevita Zagreb, equip molt anàrquic que practica un joc de molt u contra u, ho va saber aprofitar. Els de Jure Zdovc van dominar els primers 10 minuts davant d’un rival molt feble en defensa i amb un joc ofensiu lent i amb poques idees. El parcial d’inici va ser de 7 a 0 amb cinc punts de l’ala nord-americà Kevin Murphy. El millor jugador del BC MoraBanc era el pivot polonès Przemek Karnowski. Aquesta vegada sí que va utilitzar el seu cos –quilos i cul– dins de la pintura i va anotar quatre punts i va treure dues faltes al seu defensor Andrija Stipanovic. Això sí, la defensa dels de Joan Peñarroya estava sent el punt negatiu d’un equip que juga amb dubtes i sense confiança. Amb el 15 a 9 i la segona falta del base madrileny Jaime Fernández va provocar l’entrada a pista del jugador “que viatja, però molt improbable que jugui” tal com va dir Joan Peñarroya a la roda de premsa prèvia, és a dir, Andrew Albicy va jugar tot i la seva lesió al turmell. Un triple de Filip Kruslin va situar un 18 a 9 a l’electrònic i Joan Peñarroya va demanar temps mort. Les diferències no baixaven i el talent bosni, Dzanan Musa, començava a demostrar per què és conegut com l’altre Luka Doncic. Al final del primer quart, 27 a 19 a favor d’un Cedevita Zagreb que, tot i practicar un joc força individual, s’imposava fàcil davant d’un rival molt fluix en defensa.

Al segon acte, el Cedevita Zagreb va continuar anotant amb facilitat amb els punts de l’hàbil i ràpid Will Cherry. Mentrestant, al BC MoraBanc li costava veure cistella amb 0 de 6 en triples. Demetris Nichols, ex-Panathinaikos, va situar un 41 a 28 i a partir de llavors els de Joan Peñarroya van apostar fort per la defensa. Per fi. El parcial va ser de 0 a 8 per apropar-se a l’electrònic amb un 41 a 36, però els de Jure Zdovc no estaven per sorpreses negatives i van marxar als vestidors amb un 45 a 39, gràcies al xou de Will Cherry i les errades del MoraBanc des del tir lliure.

A la represa, un BC MoraBanc navegant sense rumb, tot i el bon inici on van arribar a situar-se a només sis punts (56 a 50) i un Cedevita Zagreb molt entonat amb Demetris Nichols, Will Cherry i Kevin Murphy. Tres nord-americans marcant diferències. Dels de Joan Peñarroya no va aparèixer ni l’eslovè Jaka Blazic, l’únic que s’estava salvant en aquest inici de curs. El pitjor va ser la manera de perdre i la sensació derrotista que va quedar.

Peñarroya: “La nostra mentalitat no ha estat forta”

Roda de premsa ràpida i fugaç de Joan Peñarroya. El tècnic egarenc, cada cop amb la mirada més perduda a la banqueta, va encaixar la setena derrota de la temporada en vuit partits i la tercera a l’EuroCup. Aquesta vegada deixant una sensació força decebedora. “El que preteníem de millora en el nostre aspecte defensiu no ho hem aconseguit. Hem deixat que Cedevita Zagreb es trobés còmode anotant i això els ha donat molta confiança a ells i a nosaltres desconfiança. Això s’ha traduït en mals percentatges nostres fallant triples i tirs lliures, tot i això, hem arribat al descans amb opcions”, va assegurar un decebut Joan Peñarroya, que va analitzar de manera ben ràpida el tercer i últim quart. “A la represa la nostra defensa ha continuat sent fràgil i la nostra mentalitat no ha estat forta”. Derrota que deixa tocats a molts i diumenge el BC MoraBanc rep la visita de l’Iberostar Tenerife. L’equip dirigit per Nenad Markovic arriba al Principat després d’aconseguir la primera victòria a la Basketball Champions League en superar per 74 a 87 el Gaziantep turc amb 18 punts de Tim Abromaitis.

FOTO: IGOR JAGIC