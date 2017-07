Torna el Barça

Torna el primer equip de la secció de bàsquet de l’FC Barcelona després d’un any d’absència. L’equip blaugrana, amb un nou tècnic a la banqueta després de l’acomiadament del grec Georgios Bartzokas i l’arribada de Sito Alonso, tornarà a fer l’estada de pretemporada a Encamp, que començarà l’11 de setembre, tot i que encara estan per definir les dates d’arribada i sortida perquè aniran en funció dels compromisos que pugui tenir l’equip blaugrana, segons el web del club.

El fitxatge del tècnic madrileny Sito Alonso, provinent del Baskonia, ha provocat que es torni a apostar per Encamp. Un territori que durant vuit temporades va servir als de Xavi Pascual per fer la posada a punt per a una temporada que sempre és exigent per al club blaugrana. L’equip que dirigirà Alonso començarà la pretemporada el 14 d’agost. L’exentrenador del Baskonia tindrà al cos tècnic Òscar Lata i tornarà a apostar per gent que coneix la casa, com David García, que ja va estar amb Xavi Pascual, i Òscar Orellana, que la temporada passada ja formava part del cos tècnic del grec Georgios Bartzokas.

Els blaugranes, que la temporada passada van quedar eliminats en els quarts de final per l’equip que va ser el campió de la Lliga ACB, el València Basket, treballen per renovar bona part de la plantilla, tot i que fins ara només han fitxat el base francès Thomas Heurtel, que jugava el curs passat a l’Anadolu Efes.

Enguany, el Comú d’Encamp farà triplet perquè no faltaran a la cita el primer equip de la secció d’handbol, que dirigeix Xavi Pascual, Pasqui, i el primer equip de la secció de futbol sala, que capitaneja des de la banqueta Andreu Plaza.