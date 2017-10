Torna el bàsquet

El 26 de maig del 2017 es va jugar l’últim partit en competició oficial del BC MoraBanc. Va ser contra el Reial Madrid en el matx de play-off pel títol dels quarts de final, en què els de Joan Peñarroya es van imposar per 89 a 77. Es va forçar el tercer partit i allà va acabar la millor temporada des del retorn a l’ACB. Un curs, amb Giorgi Shermadini com a líder, que va deixar l’equip vuitè amb un balanç de 16 victòries i 16 derrotes. Amb el premi de la disputa de la Copa del Rei i del play-off pel títol i la cirereta del pastís, la classificació per a l’EuroCup. Quasi cinc mesos després el bàsquet torna, i ho fa amb una plantilla renovada per disputar dues competicions de la màxima exigència: Lliga ACB i EuroCup. Han dit adeu Giorgi Shermadini (Unicaja de Màlaga), el capità David Navarro (Monbus Obradoiro), Thomas Schreiner (San Pablo Burgos), Thanasis Antetokounmpo (Panathinaikos), Chris Czerapowicz (Tsmoki-Minsk) i Nacho Martín (lesionat i sense equip), i han arribat jugadors amb molta experiència com Jaka Blazic (Baskonia), Jaime Fernández (Movistar Estudiantes), John Shurna (Cedevita de Zagreb), Vlado Jankovic (Aris Salònica), Moussa Diagne (FC Barcelona Lassa) i un meló per obrir com Przemek Karnowski (Gonzaga).

A l’estrena, l’empresa va ser força complicada i es va perdre a la pista del potent Reial Madrid. Això sí, l’ADN dels equips de Joan Peñarroya està intacte: mai mostren la bandera blanca. Avui, primer partit a casa, i contra l’interessant Montakit Fuenlabrada. Els madrilenys, que van debutar amb victòria contra el feble RETAbet Bilbao Basket, tenen nou entrenador, l’argentí Néstor García. El conegut com el Che García arriba després de triomfar a Llatinoamèrica i amb els fitxatges de Gregory Vargas (Maccabi Haifa), Christian Eyenga (Unicaja), Gabriel Olaseni (Orléans) i Emir Sulejmanovic (Cibona de Zagreb i ex-Barça B). “Juguem contra un dels favorits a jugar play-off. Tenen un roster que a mi m’agrada força, amb una barreja de veterania i físic”, va assegurar Joan Peñarroya, que va parlar també del suport del públic en el primer partit del curs al poliesportiu d’Andorra. “El que espero és que siguem els màxims possibles. És la primera oportunitat per veure l’equip i el que tenim clar és que hem de sortir a la pista millor que diumenge.”

Per la seva banda, el capità Oliver Stevic té clar que l’equip ha de continuar sent fort com a local. “Hem de fer les nostres coses, i si les fem bé som millors que el Fuenlabrada.” Torna el bàsquet i aquest curs amb més partits, i de gran nivell.

Joan Peñarroya es mulla i parla de Catalunya

El tècnic egarenc del BC MoraBanc, Joan Peñarroya, té les idees molt clares i es va mullar per tots els tristos fets que estan passant a Catalunya. “És molt trist tot. Quan un se sent demòcrata, lliure i català i, sense anar en contra de ningú, només vol exercir un dret i fer-ho de la forma que s’està fent, tot i que en molts llocs s’intenta canviar aquesta forma amb la qual els catalans s’estan manifestant, és molt trist veure com s’està responent i a mi el que encara em provoca més tristesa és que no veig voluntat per solucionar-ho i m’atreveixo a dir que de part de ningú. Em fa estar preocupat i fins i tot estar de mala llet”, va assegurar el tècnic català, sorgit de l’Sferic de Terrassa.