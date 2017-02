Tot el bo també té un final

Al poliesportiu d’Andorra havien perdut fins al dia d’ahir Herbalife Gran Canària, Divina Seguros Joventut, RETAbet Bilbao Basket, UCAM Múrcia, Rio Natura Monbus Obradoiro,

FC Barcelona Lassa, Unicaja de Màlaga i Reial Betis Energia Plus. Vuit victòries de vuit de possibles com a equip local i una volta sencera sense perdre a casa. Tot el bo té un final, i aquesta ratxa triomfal la va tallar en sec el Baskonia. Els de Sito Alonso, amb molts dubtes després d’encadenar quatre derrotes en els últims cinc partits d’Eurolliga i perdre al Fernando Buesa Arena contra un FC Barcelona Lassa en crisi, es van imposar per 82 a 91 als de Joan Peñarroya amb un bon tram final de partit de dos ex-NBA: el número 1 del draft del 2006, Andrea Bargnani, i el base Shane Larkin. Tots dos van iniciar el tercer quart amb 2 i 6 punts, respectivament, i van acabar el partit amb 21 punts. Abans, un altre ex-NBA amb menys pedigrí que els dos anteriors, Chase Budinger, va mantenir a ratlla els andorrans amb 11 punts.

Un altre partit espectacular de Giorgi Shermadini, amb 25 punts, 8 rebots i 31 de valoració, no va servir per sumar la novena victòria consecutiva com a local i el BC MoraBanc va encaixar la segona derrota seguida, però té una setmana més que els seus rivals per preparar la Copa del Rei. Això sí, la classificació s’estreny i els andorrans ocupen la vuitena posició, l’última que dona accés al play-off pel títol, i tenen a només una victòria el RETAbet Bilbao Basket, que es va imposar a l’equip que actualment guanya quasi tothom, el Barça Lassa.

El joc coral, l’equilibri i la solidesa fa dos partits que no es veuen al BC MoraBanc Andorra. Des de l’exhibició a Gran Canària, els de Joan Peñarroya no es troben a gust dins de la pista. Només hi ha un jugador que continua en estat de gràcia: Giorgi Shermadini. David Navarro i Beqa Burjanadze es van endollar al final del partit, i David Walker, encara que és cert que és rookie, no està gens fi. David Jelínek està desconegut i Thanasis Antetokounmpo és tot intensitat i, de moment, poc més a excepció del bon partit a Gran Canària. De fet, Guille Colom va ser l’exterior que es veia més fi, però només va gaudir de sis minuts, tot i que potser se’n mereixia molts més. Els bases Andrew Albicy i Thomas Schreiner tampoc s’hi troben gens a gust. Tot i així, el MoraBanc no es va rendir mai. En el primer quart, Shermadini va carregar de faltes els interiors del Baskonia: l’alemany Johannes Voigtmann i l’italià Andrea Bargnani. Tots dos amb dues faltes només començar el partit. Un triple de Nico Laprovittola va deixar el 16 a 19 amb 10 punts de Shermadini. Excels. En el segon quart, Peñarroya va ordenar zona 2-1-2, i en atac va comptar amb la il·lusió i el talent de Guille Colom. Més inspirat que altres exteriors, sens dubte. El millor exemple va ser un triple de David Walker que no va ni tocar anella i que va acabar amb el nord-americà desesperat i capcot.

Al descans, avantatge per 31 a 37, amb 14 punts de Shermadini. A la represa, inici amb un 2 a 7 de parcial del Baskonia que va provocar un cabreig monumental de Peñarroya. Això sí, la pissarra que va pagar els plats trencats va sobreviure, però va provocar la reacció andorrana amb punts de Navarro. Amb el 55 a 60 va començar l’últim quart, i aquest va ser el moment de Bargnani i de Larkin. Un intercanvi de cops que només va beneficiar l’equip amb més talent, amb més banqueta –i això que no podien disposar de Toko Shengelia – i també amb les idees més clares. Són d’Eurolliga, però també ho són el Barça Lassa o el Madrid. Es troba a faltar l’equilibri i el joc coral.

Peñarroya: “Hi ha hagut algun desànim perquè hi havia jugadors a qui no els sortien les coses”

El partit contra el Baskonia ha estat un dels matxs amb més cabrejos consecutius de Joan Peñarroya a la banqueta. No li va agradar gaire el que havia vist, però va lloar el seu rival, el Baskonia. “Hem de felicitar-los perquè han estat millors que nosaltres. Hem jugat contra un equip de molt talent, amb un joc molt físic, d’Eurolliga. Han fet que juguéssim incòmodes i havíem de posar-nos al seu nivell, però tot i intentar-ho hi ha hagut jugadors que no s’han trobat còmodes. No hem tingut equilibri, però l’equip no ha deixat mai de treballar i tampoc de creure”, va assegurar el tècnic egarenc, que va ser autocrític pel fet de no poder aturar Andrea Bargnani. “Ens han fet molt de mal amb els blocs de continuació amb Bargnani.” No va voler assenyalar cap jugador, però sí que va ser crític sense dir cap nom. “L’equip té bona actitud, però hi ha hagut algun desànim perquè hi havia jugadors a qui no els sortien les coses i això ens ha afectat.” Qüestionat per la nul·la aportació de David Walker per segon partit consecutiu, va defensar el jugador: “Què vols que et digui? Jo no personalitzo. Ell és un rookie que acaba d’arribar i no ha tingut avui [ahir per al lector] el seu dia, però no ens hem de quedar només amb el partit de David Walker, perquè ell no ha estat l’únic a tenir un partit fluix”, va sentenciar.