“Tot el que vingui, des del minut 1 contra el Madrid, serà un regal”

Entrevista a Gorka Aixàs, president del Bàsquet Club MoraBanc Andorra

Gorka Aixàs, màxim mandatari del Bàsquet Club MoraBanc Andorra, viurà la seva primera Copa del Rei ACB a la llotja. Vint-i-dos anys després, l’entitat viurà una nova Copa i ho farà demà enfrontant-se als quarts de final al vigent campió. Gorka Aixàs, sempre optimista, es veu eliminant el tres cops consecutius campió de la Copa. A l’esport i més el bàsquet els somnis es poden fer realitat.

De les catacumbes del bàsquet a disputar quasi 20 anys després uns quarts de final de la Copa del Rei ACB contra el vigent campió, el Reial Madrid. Ni en els millors dels somnis...

Si mires cap enrere és clar que fa una mica de vertigen, però evidentment és un somni. Ja era difícil tornar a la Lliga ACB i a la tercera temporada de tornar a la segona millor competició de bàsquet del món i poder estar a la Copa del Rei no ens ho pensàvem ni nosaltres, que acostumem a ser bastant optimistes. Nosaltres quan vam agafar el club ho vam fer motivats per tornar a la Lliga ACB algun dia. Va ser el màxim que vam pensar i de tota la resta no havíem fet mai cap pronòstic. Hem anat ràpid. Hem tingut constància, ens han donat suport i després que vagin bé les coses. La Copa del Rei t’ajuda a créixer perquè et dona molta visibilitat i ens dona la tranquil·litat que estàs fent bé la feina. Tenim un camí i una trajectòria i sabem on volem anar. És un impuls per al projecte.

Una Copa del Rei de la qual vostè ha estat un assidu com a aficionat i que enguany viurà de manera totalment diferent, és a dir, a una llotja, potser al costat del president del Reial Madrid Florentino Pérez, i sent el màxim representant del club. Preparat?

Des que estem a la Lliga ACB no hi he anat... És la primera a la qual aniré des del retorn a l’ACB. No sé si ve Florentino Pérez. No m’ha dit res [diu irònicament i somrient]. No sé com la viuré. Amb la tranquil·litat de potser no fer gran cosa perquè juguem contra el Reial Madrid. Més enllà de plantejar-nos un partit per poder gaudir poc més podem fer. Intentar fer el millor partit que podem i plantar cara al Reial Madrid. No crec que es deixin sorprendre, tampoc. Ens costarà moltíssim.

Segurament vostè té bitllet de tornada quan acabi la final de la Copa del Rei perquè és un tipus optimista...

Em quedaré perquè arribarem a la final [somriu].

L’equip arriba amb dues derrotes consecutives i amb alguns jugadors que no passen pel seu millor moment individual de la temporada. Arribem en el pitjor moment?

No ho crec, no ho crec. Aquestes dues derrotes han estat circumstàncies del calendari. És clar que el tema del Nacho Martín és un contratemps important. L’hem intentat “lidiar” com hem pogut, però queda clar que hem de portar algú. Més enllà d’això l’equip està bé. Està en positiu. Tots estan molt il·lusionats i ho transmeten i es nota. Jo crec que tenim capacitat, ingredients i ganes per fer un bon paper.

Igualment al Reial Madrid el vau portar fins al límit i a més a més a la seva pròpia pista... A on se li pot fer mal a l’equip dirigit per Pablo Laso?

Obligar-los a anar al màxim i que en algun moment s’equivoquin. Més enllà de preocupar-me del Reial Madrid, francament, ens ha de preocupar de fer el millor partit que puguem. Minimitzar al màxim els errors, que tinguem un bon ritme, il·lusió per guanyar, que ens posem ràpid al partit independentment de l’escenari i la situació i la resta és gaudir-ho.

Diumenge passat, el tècnic de l’Unicaja Màlaga, Joan Plaza, que va guanyar en l’últim partit de Lliga ACB al Reial Madrid va dir que per guanyar-los s’havia d’estar viu en els tres primers rounds i arribar sense caure a la lona a l’últim tram de partit. Aquesta és la millor fórmula?

Vosaltres sempre us lamenteu quan s’utilitza l’expressió de partit a partit doncs imagina’t que hi ha entrenadors que parlen de quart a quart.... Té raó, és clar, i ell és el tècnic d’Unicaja i no de nosaltres. Si ells s’ho plantegen round a round nosaltres ho haurem de fer minut a minut i ser conscients que dura 40 minuts. Jugar fins al final.

Si l’equip guanya el Reial Madrid... Es veu aixecant la Copa del Rei?

Veure’m no m’hi veig, però cap problema: ho faré si cal... No hi he pensat en absolut. Tot el que vingui de bo, perfecte. Nosaltres anem a intentar guanyar el Madrid. Tot el que vingui, des del minut 1 del partit, serà un regal.

Quines diferències hi ha entre aquell Festina Andorra que va jugar la primera Copa del Rei del club a aquest?

El bàsquet ha canviat i també el format de competició. És molt difícil de comparar. La Copa fa un salt bestial quan passa a tenir l’actual format. Amb perspectiva aquell era un equip amb més carretera a la competició, amb més bagatge... Parlo dels jugadors que hi havia. El nostre no ho és. Els jugadors nostres que tenen experiència a la Copa són bastant anecdòtics. Nosaltres som més rookies, més novells i a la vegada tenim molta més il·lusió.

El club no para de créixer... Es veu disputant el play-off pel títol i després jugant l’Eurocup la temporada vinent?

I al següent l’Eurolliga [diu irònicament]. Ja en parlarem quan toqui. Com sempre ho ambicionem tot i una altra cosa és la nostra realitat, que mai perdem de vista. Tenim ganes que ens passin coses com les que ens estan passant ara. Nosaltres necessitem que passin coses diferents per fer salts. Per això, que passi, és a dir, acabar entre els vuit primers, haurem de fer una segona volta tan bona o millor que la primera volta. El repte és majúscul.

Disputar la Copa ha suposat un canvi al pressupost o estava ja previst?

Estava previst.

Quan arribarà el substitut de Nacho Martín?

Estem intentant tancar-ho. La nostra primera idea és que arribés a la Copa i ara treballem perquè arribi al següent partit. Ara per ara és complicat. Portarem un ala sí o sí.

Quin jugador l’ha sorprès en aquest inici de curs?

Beqa Burjanadze. El primer que sorprèn és que s’hagi adaptat tan ràpidament a l’ACB. Té classe, té bona mà i té molt de coratge. No és gaire alt, però és animal.

Han arribat ofertes per algun jugador o ja heu començat a negociar la renovació d’algú?

No. A nosaltres ningú ens ha trucat.

Està satisfet de l’afició del club que va a Vitòria?

Molt! M’esperava menys gent. Estic molt content i espero que ho gaudeixin. A més a més, en una ciutat com Vitòria.

Si la Copa no la guanya el BC MoraBanc... Qui vol que la guanyi?

Iberostar Tenerife, que no està a les travesses. A més a més, la temporada que està fent es mereix un premi.

Ha fet alguna aposta?

No. No n’he pensat cap. Jo aposto perquè guanyem el partit i si hagués d’apostar-hi diners ho faria per nosaltres. Això ho tinc clar.