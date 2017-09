Tot i els entrebancs, fita assolida

Un dels objectius que tenien al cap els membres de la junta de la Federació Andorrana d’Esports de Gel (FAEG), presidida per Josep García, era crear la selecció absoluta d’hoquei sobre gel. Una aspiració que va començar en un congrés de la Federació Internacional d’Hoquei sobre Gel (IIHF) a Moscou en què va ser present el vicepresident de l’ens, Aleix Mañosas, però no es va poder materialitzar per l’escàs suport de la IIHF. Així, Mañosas va decidir contactar amb els països que es trobaven amb el mateix problema i van apostar per la creació d’un torneig batejat com a Development Cup. Es disputarà al Palau de Gel de Canillo del 29 de setembre a l’1 d’octubre i la selecció absoluta d’Andorra disposarà de disset jugadors i un jove entrenador que encara està en actiu com a jugador, el català de Puigcerdà Uri Boronat. Andorra competirà amb el Marroc, Irlanda i Portugal. “La nostra idea com a junta era aplegar seleccions petites i sense gaire tradició d’hoquei sobre gel. La IIHF no ens va fer gaire cas i els països amb el mateix problema van donar-nos suport”, va assegurar el vicepresident de l’ens i també porter de l’absoluta, Aleix Mañosas, que no vol que aquest torneig tingui només una edició i es quedi en una anècdota. “Aquesta, sens dubte, serà la primera pedra. Hem convidat Portugal perquè aquí hi ha molt seguidor dels esports d’aquest país i ja tenim aparaulades per a la propera edició Armènia, el Brasil i Grècia.”

La FAEG busca ara algun patrocinador perquè no tenia previst aquest torneig en el pressupost d’aquest curs. La recerca és complicada, però aspiren obtenir algun suport econòmic. “Volem que aquest esport vagi creixent al país. Per això volíem crear aquesta selecció absoluta i jugar una competició.” L’estrena oficial serà el divendres 29 contra Portugal, a les 19.30 hores, però el 23 tenen previst un amistós contra un combinat de jugadors veterans provinents del Canadà. “Aquest és el nostre primer pas i volem que vagi a més.” La llista està composta per jugadors majoritàriament provinents de l’Andorra Hoquei Gel, però també hi ha andorrans que juguen fora del país, com a França o a Espanya. Ja van començar els entrenaments al mes d’agost i es troben ara a la recta final de la preparació amb Uri Boronat d’entrenador, que és internacional per Espanya i juga al Club Gel Puigcerdà.

Torneig Development Cup

Divendres, 29

Andorra - Portugal 19.30 h

Irlanda - Marroc 22 h

Dissabte, 30

Portugal - Irlanda 8 h

Andorra - Marroc 10 h

Irlanda - Andorra 16 h

Marroc - Portugal 18.30 h

La plantilla de la selecció d’hoquei sobre gel

Porters

César Candela

Aleix Mañosas

Davanters

Ludovic Blasi

Marc Arauz

Gerard Ávila

Alexandre Martín

Alexis Roblin

Axel Giol

Albert Álvarez

Helder Barros

Alex Palmitjavila

Defenses

Christian Moreno

Louison Courcol

David Vallecillo

Ignacio García

Agustí Sancho

Toni Feliu

Reserves

Joan Casal

Xavier García

Alban Roblin

Seleccionador

Uri Boronat