Per als jugadors i el cos tècnic del Bàsquet Club MoraBanc serà un partit per gaudir i d’autèntic luxe. Avui a les 18.15 hores al Volkswagen Arena. El Darussafaka Istanbul, que està dirigit per un dels considerats com a millors tècnics del món, David Blatt –acomiadat quan els Cleveland Cavaliers més endavant van conquerir l’anell de l’NBA– i que té jugadors com el base nord-americà Scottie Wilbekin, que va signar per quatre anys amb els Philadelphia 76ers però mai s’hi va fer un lloc, també l’escorta cubà Howard Sant-Roos que va estar a punt de fitxar per al Baskonia al 2015, l’ala James Bell que va militar a l’SLUC Nancy Basket, l’ala pivot JaJuan Johnson que va jugar a l’NBA amb Boston Celtics i un vell conegut de la Lliga ACB com el pivot nigerià Micheal Eric, que va jugar al RETAbet Bilbao Basket. “Juguem a la pista del líder que està cridat a guanyar l’EuroCup. Segurament amb nivell Eurolliga i amb molta capacitat atlètica, física i individual. Defensivament són molt durs i serà un partit de màxima exigència. Un gran repte per nosaltres per les condicions del rival, pels jugadors que té, per l’entrenador que dirigeix aquest equip... Un partit molt maco”, va assegurar el tècnic del BC MoraBanc, Joan Peñarroya, que encara no podrà comptar amb l’última incorporació, l’ala pivot nord-americà, Chris Copeland, que està previst que jugui diumenge contra el Reial Betis Energia Plus, el cuer de la Lliga ACB.

El Darussafaka Istanbul no ha perdut encara cap partit del grup A de l’EuroCup i és l’únic equip invicte que hi ha al grup. “Serà un partit molt complicat i en una pista molt difícil. L’equip més fort del grup. Nosaltres, després de dues victòries consecutives, estem millor i amb bona dinàmica”. Això sí, l’equip va trencar aquesta ratxa diumenge perdent a la pista del Divina Seguros Joventut. Un partit d’alt nivell que per a molts jugadors, alguns d’ells poc acostumats a jugar partits d’aquest tipus, serà tot un luxe.

Per la seva banda, el seleccionador d’Espanya, l’italià Sergio Scariolo va convocar al base del MoraBanc, Jaime Fernández, per la primera de les finestres FIBA on el combinat espanyol jugarà contra Macedònia a Podgorica (el dia 24 de novembre) i contra Eslovènia a Burgos (el dia 26 de novembre). Així mateix, va ser convocat el base de l’Unics Kazan, Quino Colom.