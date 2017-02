Tothom en parla, i no pas bé

Agradi o no, l’amistós de demà de San Marino i Andorra és notícia abans de jugar-se, i també ho serà després del partit. Titulars com “San Marino-Andorra: la gran oportunitat de dos il·lustres perdedors”, d’El País; “Duel per veure quina és la pitjor selecció d’Europa”, del diari Sport; “Andorra vs. San Marino: el partit dels perdedors”, del Life and Style, o “San Marino i Andorra protagonitzen duel de rècords sense victòries”, d’ADN Ràdio, no deixen les dues seleccions ben parades. El seleccionador d’Andorra, Koldo Álvarez, i el capità, Ilde Lima, no van voler aprofundir gaire en el fet que estiguin en boca de tots els amants del futbol i també de la gran majoria de mitjans de fora del país. “Aquestes coses segur que no agraden i no ens fan cap bé, però en aquest moment és el que ven”, va assegurar el tècnic. El capità ho veu normal. “L’estrany seria que les pitjors seleccions fossin Alemanya. El país i els passaports parlen per si sols i és impossible que seleccions així de petites puguin tenir un rànquing diferent del que tenim ara mateix. Són coses lògiques, però evidentment amb aquests titulars vens més.”

Per a aquest amistós de demà, a les 18.30 hores al San Marino Stadium de Serravalle, Koldo Álvarez va tornar a convocar el migcampista que actualment milita a l’FC Andorra, Sergio Moreno, i es van quedar fora jugadors com Víctor Hugo, Gabi Riera, Jordi Rubio o Marc Rebés. Els joves Max Llovera, Àlex Martínez i Jordi Aláez continuen comptant per al seleccionador. Del retorn de Sergio Moreno després que el migcampista renunciés a la selecció perquè no estava d’acord amb el seleccionador, Koldo es va limitar a dir que “aquest serà un partit que tindrem més la pilota i Sergio Moreno no ha deixat de venir a partits d’aquest tipus”.

I què esperen d’una selecció que com Andorra no guanya des del 2004? “És una selecció força agressiva i tenen una base de jugadors amb la Sèrie B italiana i també Sèrie D. A diferència de nosaltres, no té l’aturada hivernal i això els beneficia”, va dir Koldo Álvarez. Es trencarà la ratxa de quasi tretze anys sense guanyar d’aquestes dues seleccions?