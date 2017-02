Un campió de la Copa Libertadores, al Tic Tapa

El Tic Tapa UE Sant Julià continua reforçant-se per tornar a conquerir el títol de la Lliga Grup Sant Eloi i trencar d’aquesta manera l’hegemonia del Don Denis FC Santa Coloma. Els lauredians tindran per dissabte contra el Don Denis FC Santa Coloma un nou reforç. Els de Luis Blanco disposaran d’un nou central i aquest amb molt de cartell i molta experiència: l’argentí Christian Cellay. El veterà central, de 35 anys i conegut pel sobrenom d’el Samurai, va ser campió de la Copa Libertadores amb l’Estudiantes de La Plata l’any 2009 i al desembre d’aquell mateix any es va enfrontar al Mundial de Clubs a la final a l’FC Barcelona en un partit que va acabar amb empat a 1, però a la pròrroga els de Pep Guardiola van conquerir un nou títol.

El defensa central es va formar a les categories inferiors d’Huracán i és del mateix any que Javier Saviola. De fet, es van enfrontar a les inferiors argentines en més d’una ocasió. A més a més, van coincidir a la selecció argentina sub-20 amb Saviola i José Pekerman de seleccionador. També ha militat a Boca Juniors, el Rangers de Xile i la temporada passada al Mushuc Runa SC d’Equador. “El projecte del Tic Tapa és molt interessant i amb objectius clars, que és el que buscava. No coneixia el futbol andorrà, però és bastant interessant”, va assegurar només arribar Cellay.