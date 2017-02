Verdú acaba dins del top-30 en la combinada de Saint Moritz

Joan Verdú va assolir ahir el seu objectiu i va entrar en el top-30 en els Campionats del Món de Saint Moritz (Suïssa) després de classificar-se en 27a posició final en la combinada alpina, prova en la qual Marc Oliveras va ser 37è. En la prova de descens, Verdú va finalitzar 21è amb un crono de 1.41.47, a 2.22 del millor registre, que va ser per a l’austríac Romed Baumann (1.39.25). Per la seva part, en la 29a posició, Marc Oliveras va marcar un temps de 1.42.15, a 2.90.

Ja en l’eslàlom, Verdú va marcar un temps de 48.25, que el deixava 27è amb un total en la combinada de 2.29.72, a 3.39 del vencedor, que va ser el suís Luca Aerni amb 2.26.33. Per la seva part, Oliveras va fer un crono de 51.50 que sumat donava 2.33.71, la qual cosa el deixava 37è a 7.38 del vencedor.

Al final de la prova, Verdú no podia amagar la seva satisfacció. “El descens amb el dorsal 53 em fico 25è, supercontent, molt bona mànega. Molt content sobretot per la part de dalt, que era on tenia més problemes aquests dies”, va destacar l’esquiador, que va remarcar que ahir va ser “més ràpid que en els dies anteriors, i en la part intermèdia, que és on aconsegueixo ser més ràpid, he aconseguit també fer una bona mànega”. Així mateix, Verdú, que ja pensa ara en el gegant, va destacar que està “només a 2.20 del millor i això és molt positiu perquè el descens no era la meva prioritat”.

En canvi, l’esquiador va admetre els problemes amb l’eslàlom, on a la tercera porta ja va tenir un problema que el va fer perdre velocitat. Amb tot, molt satisfet per la 27a posició final, que va considerar que “és un resultat excel·lent perquè el meu objectiu era entrar entre els 30 primers”.

Per la seva part, Oliveras es va mostrar decebut després de la competició, amb la qual va tancar la seva participació a Saint Moritz. “El meu balanç és que m’esperava una miqueta més, venia amb confiança. Les parts on em sentia còmode he pogut esquiar a un nivell alt, he tingut intermedis bons. En general el resultat total no em convenç i el balanç és regular”, va assegurar.

D’altra banda, Mireia Gutiérrez va tancar en 23a posició l’eslàlom de Copa d’Europa disputat a l’estació austríaca de Göstling/Hochkar i va sumar així 8 punts que la situen vintena de la general.