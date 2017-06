Jose Martínez i Estefa Fontanet es van imposar a la cursa llarga de la 18a edició de la Travessa de les 3 Parròquies. Jose Martínez va fer un temps de 2 h 09’34” seguit per Vincent Pinchon i Cerni Cairat. En noies, victòria per Estefa Fontanet amb 2 h 38’48” seguida per Maria Antonia Terrasa i Nuria Samaniego. A la prova mitja, triomf per Julio Rodrigues i Anna Artal.