Andorra dona suport al Tractat de prohibició dels assajos nuclears

La ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, en nom de la delegació andorrana a l'ONU, ha reafirmat aquest dimecres el seu compromís a favor de la prohibició dels assajos nuclears, en el marc de la 72a Assemblea General de les Nacions Unides. A banda d'això, Ubach també ha aconseguit el suport de Guatemala a la candidatura andorrana a la Cimera Iberoamericana.

La delegació andorrana a l'ONU, encapçalada per la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, ha participat de la 10a conferència per facilitar l’entrada en vigor del Tractat de prohibició dels assajos nuclears, celebrada en el marc de la 72a Assemblea General de les Nacions Unides. En la reunió, en la qual han participat mandataris de països d’arreu del món, s'ha adoptat una declaració per incloure l'entrada en vigor del tractat. Andorra, un any més, reafirma el seu compromís a favor de la prohibició dels assajos nuclears.

D'altra banda, els ministres responsables dels Afers Exteriors d’Andorra, Mònaco i San Marino han pogut tractar l’agenda de negociacions amb Europa aquest dimecres a Nova York. Maria Ubach, i els seus homòlegs a Mònaco, Gilles Tonelli, i a San Marino, Nicola Renzi, han abordat l’estat de les negociacions que s’estan duent a terme per part dels tres països amb el Servei Europeu d’Acció Exterior (SEAE) i la Comissió Europea, de cara a la pròxima ronda de negociacions que es durà a terme a Brussel·les la setmana del 9 d’octubre. Tots tres ministres s’han emplaçat a la pròxima trobada en el marc de la cimera tripartida de caps de govern, que se celebrarà a Andorra el novembre.

Per un altre costat, la ministra d’Afers Exteriors s’ha pogut trobar aquest dimecres amb la seva homòloga a Guatemala, Sandra Erica Jovel, el país que actualment ocupa la presidència de la Secretaria Pro Tempore de la Cimera Iberoamericana. Jovel ha manifestat a Ubach que Guatemala veu amb bons ulls la candidatura andorrana.

La ministra de Guatemala ha mostrat la seva disposició a oferir la col·laboració del seu equip a Andorra, per tal de compartir experiències i treballar per dur a terme un traspàs òptim, en el cas que el Principat agafés el relleu al capdavant de la SEGIB. Ubach i Jovel han comentat l’agenda dels pròxims mesos i han previst tornar-se a trobar en el marc de la reunió de ministres d’Afers Exteriors que tindrà lloc al desembre a Antigua.