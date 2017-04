Andorra la Vella rebaixa al 7% la cessió en sòl urbà consolidat

El Comú d’Andorra la Vella va aprovar ahir de forma provisional la primera revisió del pla d’urbanisme parroquial (POUP) amb el vot favorable de la majoria i els consellers de CdI+LdA i l’abstenció del PS. Al pla s’hi han introduït alguns canvis fruit de les al·legacions rebudes. Un dels més destacats és la rebaixa de la cessió econòmica en sòl urbà consolidat del 15% al 7% (a la resta de zones es manté en el 15%). D’aquesta manera es vol facilitar la construcció d’edificacions noves.

La cònsol major, Conxita Marsol, va destacar que “no és el mateix donar diners que terreny” i va exposar que el fet que els propietaris hagin de desemborsar quantitats importants (per construir a l’avinguda Meritxell es pot haver d’arribar a pagar 2 milions d’euros) suposa un “greuge”, al mateix temps que va apuntar que en molts països no existeix aquesta cessió. La mandatària va indicar que la mesura no tindrà impacte en les finances comunals perquè ara no entra res per aquest concepte i que s’ha optat pel 7% perquè permet obtenir certs ingressos i perquè ja és una disminució considerable.

A banda, també s’ha introduït la possibilitat de construir fins a quinze plantes en indrets on fins ara només es preveia edificis de fins a set o nou plantes sense modificar l’edificabilitat. Això es podrà implementar a la recta de Santa Coloma i a l’avinguda Tarragona (a la zona de l’estadi Comunal i la carretera de la Comella). Marsol va afirmar que aquest canvi permetrà deixar més espais urbans a nivell de carrer. També s’ha revisat l’ordinació de rehabilitació del centre històric per fer-la menys restrictiva. La cònsol va dir que això ha de facilitar la rehabilitació dels edificis de la zona i fa referència sobretot als materials o tipus de pintura (per exemple el teulat podrà ser de pissarra nova i no vella o es permetrà la utilització d’imitació de fusta). Altres canvis fan referència a la supressió de viabilitat en zones urbanitzables perquè a l’hora de fer la urbanització sigui més fàcil de gestionar per als promotors i la divisió d’algunes unitats d’actuació per afavorir l’aprovació de plans parcials (tenint en compte que per impulsar-los cal l’acord del 75% dels propietaris).

El conseller de CdI+LdA Víctor Pintos considera que reduir la cessió en sòl urbà consolidat és una bona mesura per activar la construcció i, tot i que hauria apostat per rebaixar-la al 5%, la decisió ja li sembla “prou important”. També veu una “bona cosa” permetre compensar en alçada el que es perd en amplada en algunes zones, ja que dona la possibilitat de crear més espais verds i fer que l’edificació no sigui tan compacta.

Per la seva banda, la consellera del PS Dolors Carmona va posar en qüestió que la llei permeti aplicar un percentatge de cessió diferent segons si es tracta de sòl urbà consolidat o no consolidat, un aspecte que no està recollit a la legislació. Marsol confia que el fet que això mateix ja s’hagi aprovat en altres parròquies garanteix que no representi cap problema. El PS també va criticar la urgència amb què s’han aprovat els canvis, ja que la majoria els va presentar dilluns al vespre, i per tant no ha tingut temps material per analitzar-los. Marsol va acceptar les queixes, però va explicar que hi ha la necessitat d’aprovar-ho perquè “hi ha hagut consultes”.

Durant l’exposició pública, la revisió del POUP ha rebut 67 al·legacions, 38 de les quals s’han acceptat, 19 més de forma parcial, i 10 s’han desestimat. Ara es traslladarà a la Comissió Tècnica d’Urbanisme (CTU) perquè el validi i es preveu aprovar el pla definitivament a inicis d’estiu.

Per altra banda, el Comú va donar el vistiplau al conveni que ha de permetre ampliar el carrer Doctor Vilanova, un acord que va ser celebrat per l’oposició.