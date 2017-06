Andorra participa en la conferència sobre els drets dels discapacitats

Una delegació andorrana, encapçalada pel director d’Afers Socials, Xavier Cañada, va participar en la 10a sessió de la Conferència dels estats part del Conveni Relatiu als Drets de les Persones amb Discapacitat, a les Nacions Unides a Nova York, del 13 al 15 de juny. El conveni de les Nacions Unides relatiu als drets de les persones amb discapacitat va ser ratificat per Andorra l’11 de març del 2014. Es tracta d’un instrument jurídic que pretén promoure els drets de les persones amb discapacitat, tenint presents totes les àrees on poden veure vulnerats els seus drets. El debat de la conferència es va centrar en el paper de les organitzacions que representen el col·lectiu de les persones amb discapacitat en l’aplicació del conveni.

Cañada va destacar l’experiència obtinguda arran del procés participatiu amb les entitats socials que representen el col·lectiu de les persones amb discapacitat del país, realitzat per mitjà de les reunions periòdiques del Consell Nacional de Discapacitats (Conadis). Aquesta participació considera que ha permès incloure algunes de les propostes del col·lectiu en el projecte de llei de mesures urgents per a l’aplicació del Conveni Relatiu als Drets de les Persones amb Discapacitat, que es troba a tràmit parlamentari.

De la mateixa manera, el director d’Afers Socials va informar d’algunes de les mesures que preveu el projecte de llei, com la modificació de dotze lleis nacionals per optimitzar l’aplicació del conveni i de les mesures ja en marxa per afavorir la integració de les persones amb discapacitat.

Andorra, juntament amb Mònaco i San Marino, i en col·laboració amb l’Unicef i la Unesco-ICSSPE, va organitzar un esdeveniment paral·lel a la Conferència centrat en la inclusió de les persones amb discapacitat per mitjà de l’esport. L’acte, en què hi va haver la participació destacada del conegut esportista andorrà Albert Llovera, ambaixador de bona voluntat de l’Unicef, va mostrar les polítiques nacionals dels petits estats en favor de la inclusió de les persones amb discapacitat per mitjà de l’esport.