Andorra se suma al Pacte Mundial pel Medi Ambient que proposa França

El cap de Govern, Toni Martí, ha participat aquest dimarts, a la seu de les Nacions Unides, en l’acte de llançament del Pacte Mundial pel Medi Ambient, una iniciativa impulsada pel president de la República francesa i copríncep, Emmanuel Macron, i que busca harmonitzar tots els acords internacionals que protegeixen el medi ambient i consolidar aquesta protecció com un dret subjectiu.

El Pacte Mundial pel Medi Ambient és una iniciativa francesa encaminada a clarificar i reordenar les nombroses convencions internacionals signades al llarg de les últimes dècades en matèria mediambiental. Amb aquesta iniciativa, França dona continuïtat a la que ha estat una de les qüestions claus de la seva política multilateral al llarg dels últims anys: la protecció del medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic.

D’altra banda, el Pacte Mundial pel Medi Ambient pretén consolidar el dret a un medi ambient de qualitat com un dret subjectiu de les persones i, per tant, com una obligació dels governs i les administracions. En aquest sentit, tal com ha recordat el cap de Govern, la Constitució andorrana va ser pionera en incloure, fa 25 anys, el dret al medi ambient com un dret dels ciutadans així com l’obligació dels poders públics de vetllar per l’equilibri ecològic.

L’acte, en el qual han participat representants de la majoria de països de la comunitat internacional, també ha servit per reafirmar el compromís de molts dels membres de les Nacions Unides per assolir els objectius marcats en l’acord de París contra el canvi climàtic.

Martí, que ha assistit a la reunió d’alt nivell acompanyat de l’ambaixadora d’Andorra a les Nacions Unides, Elisenda Vives, ha recordat que Andorra va ser dels primers països a presentar la seva contribució durant la negociació de l’acord i que ja està desplegant mesures per arribar a l’objectiu de reduir un 37% les emissions de CO2 el 2030. El cap de Govern ha citat l’impuls al vehicle elèctric, les xarxes de calor centralitzades i la promoció de les energies renovables com a exemples pràctics que ja s’estan implementant i que demostren el compromís d’Andorra en aquesta qüestió.