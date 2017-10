Aparicio creu que la reforma pren als comuns la competència del sòl

L’ampliació de l’informe encarregat pel Comú de Sant Julià de Lòria al catedràtic de dret constitucional Miguel Ángel Aparicio sobre la reforma de les lleis de competències i transferències alerta que amb els canvis “els comuns queden desposseïts” de la competència sobre el sòl a mans del Govern, que s’apodera de la titularitat d’aquests béns per a projectes d’interès nacional. Això es produeix sense dotar als comuns de garanties suficients de participació en el cas de canvi de titularitat d’aquesta competència i per tot plegat assenyala la inconstitucionalitat dels canvis.

També reitera que tampoc s’adequa a la Carta Magna la creació dels recursos de redistribució sostenible recollits en la modificació de la llei de transferències, ja que no es distribueixen de forma proporcional i no persegueixen assegurar la capacitat econòmica de les corporacions sinó que responen a l’acció política del Govern, elements que no estan previstos a la Constitució i que desaconsella la Carta europea de l’autonomia local. A banda, Aparicio posa en relleu la falta d’interrelació entre les dues lleis i es remarca que les competències se subordinen a les transferències i no a l’inrevés, tal com exigeix la Carta Magna.

Per resoldre aquests conflictes, l’estudi proposa dues solucions. Quant a les competències sobre el sòl, indica que una possible alternativa per facilitar la cessió al Govern seria la creació de comissions mixtes-paritàries i decisòries, sota presidència tècnica, els components de les quals actuarien per delegació dels òrgans que representen, sense necessitat d’intervenir el Consell General, ja que la seva participació és vista com a problemàtica perquè podria derivar en una moció de censura. En relació amb les transferències es podria corregir amb la distinció entre transferències constitucionals i conjunturals i elevar els percentatges del criteri solidaritat i particularitats comunals, que és l’única partida que s’adequa a la llei.

Des de Socialdemocràcia i Progrés (SDP), el conseller general, Víctor Naudi, i el secretari d’organització de la formació, Joan Marc Miralles, van instar el Govern i la majoria demòcrata del Consell General a “aturar la barbaritat” de la reforma competencial, que Naudi va considerar que “és un error històric”. I és que per SDP la modificació de les lleis de competències i transferències entrada a tràmit per l’executiu “és clarament inconstitucional”.

Naudi i Miralles, van lamentar que el cap de Govern, Antoni Martí, “tiri pel dret” i “vulgui fer passar el clau per la cabota” únicament per mirar de “quadrar uns pressupostos de la seva conveniència”, i van advertir dels futurs problemes que podrien donar-se en un futur en el cas que ni l’executiu ni DA “entrin en raó” i que el Consell General acabi aprovant els textos en la sessió de divendres.

En aquest sentit, Naudi i Miralles, que van reiterar que si es volia reformar les competències i transferències hagués estat bo tirar endavant una reforma de la Constitució per tal que la reforma competencial “hagués encaixat al marc constitucional”, van advertir que, en cas que s’acabi portant els textos al Tribunal Constitucional, “ens podríem trobar amb uns comuns que rebin més diners però per unes competències determinades que no tindrien perquè estarien revocades pel Constitucional”. A més, i en el supòsit que no es presentés cap recurs, el parlamentari i el dirigent d’SDP van augurar també “futurs problemes” i van recordar que els actuals comuns, “elegits legítimament i gairebé tots del mateix patró”, són “circumstancials” i que potser futures corporacions “no compartiran aquesta reforma”.

D’altra banda, Naudi es va mostrar d’acord amb la decisió de la junta de presidents de descartar que se sol·licités el pronunciament del Grup d’Exsíndics i ExConsellers Generals (Gesco) sobre els projectes de llei de modificació de les lleis de competències i transferències. “Els consellers ja som prou grandets per saber què hem o no de votar”, va assegurar Naudi, que tot i considerar que “podria ser benvingut” un informe del Gesco va recordar que “no és vinculant” i que “només serviria per dilatar el procés”.

Quant a Liberals d’Andorra, el conseller general Josep Majoral va recordar que la modificació de les lleis encaixa amb el model que van defensar durant les eleccions i a més té el suport dels comuns. Amb tot va apuntar que els informes apareguts han fet aparèixer certs dubtes i per això encara no han decidit el sentit del vot. Tot apunta, però, que els liberals donaran suport als textos.

A l’últim, el president del grup parlamentari demòcrata, Ladislau Baró, va destacar que tot i que l’informe d’Aparicio està molt ben argumentat mantindran el suport als textos, que ja van ser consensuats entre els comuns i el Govern i que compten amb l’aval de dos informes. Baró va indicar que no hi ha una sola interpretació de la Constitució i va deixar clar que l’únic òrgan que pot decidir sobre la qüestió és el Tribunal Constitucional. A banda va exposar que des del Comú lauredià, a banda d’objeccions de caràcter constitucional també n’hi pot haver de caràcter polític, com és la distribució de les transferències. Per Baró aquest és un bon acord des del punt de vista de la sostenibilitat de les finances públiques i d’encaix amb la Constitució. A més, va dir que si un comú té problemes, com pot ser amb Naturlàndia, cal buscar altres vies.